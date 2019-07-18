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При эвакуации с самолета в Шереметьево пострадали пассажиры

19.07.2019 09:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

При эвакуации с самолета в Шереметьево пострадали пассажиры

фото: ria.ru

Самолет рейса Москва-Ереван авиакомпании Nordwind Airlines должен был вылететь из российской столицы сегодня в 0.45, однако из-за ЧП, которое произошло на борту во время разбега для взлета, пассажиры были эвакуированы.

Как сообщает РИА Новости, причиной стал посторонний запах в самолете и сигнал о задымлении. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам, а результате чего восемь человек, двое госпитализированы.

Всего на борту находились 187 человек. Для вылета в Ереван авиакомпания подготовила резервный борт, который велетел в Ереван в 05.19. 28 человек отказались от полета на нем.

Создана комиссия, которая будет разбираться с причинами произошедшего. Действия экипажа в аэропорту назвали обоснованными
 
 
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Самолет рейса Москва-Ереван авиакомпании Nordwind Airlines должен был вылететь из российской столицы сегодня в 0.45, однако из-за ЧП, которое произошло на борту во время...
 
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