Источник материала: Ежедневник



фото: ria.ru

Самолет рейса Москва-Ереван авиакомпании Nordwind Airlines должен был вылететь из российской столицы сегодня в 0.45, однако из-за ЧП, которое произошло на борту во время разбега для взлета, пассажиры были эвакуированы.

Как сообщает РИА Новости , причиной стал посторонний запах в самолете и сигнал о задымлении. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам, а результате чего восемь человек, двое госпитализированы.



Всего на борту находились 187 человек. Для вылета в Ереван авиакомпания подготовила резервный борт, который велетел в Ереван в 05.19. 28 человек отказались от полета на нем.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так При эвакуации с самолета в Шереметьево пострадали пассажиры Самолет рейса Москва-Ереван авиакомпании Nordwind Airlines должен был вылететь из российской столицы сегодня в 0.45, однако из-за ЧП, которое произошло на борту во время...

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