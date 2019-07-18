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При эвакуации с самолета в Шереметьево пострадали пассажиры
19.07.2019 09:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ria.ru
Самолет рейса Москва-Ереван авиакомпании Nordwind Airlines должен был вылететь из российской столицы сегодня в 0.45, однако из-за ЧП, которое произошло на борту во время разбега для взлета, пассажиры были эвакуированы.
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Самолет рейса Москва-Ереван авиакомпании Nordwind Airlines должен был вылететь из российской столицы сегодня в 0.45, однако из-за ЧП, которое произошло на борту во время...
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