ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представлен Chevrolet Corvette восьмого поколения: суперкар сменил компоновку

19.07.2019 09:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Этого дня фанаты Corvette ждали давно — сегодня в Калифорнии состоялась презентация нового поколения американского спорткара, намотавшего миллионы тестовых километров (в том числе и на Нюрбургринге) и за которым так яростно охотились фотошпионы.


Восьмое поколение легендарной модели, предшественники которой имели классическую компоновку, в историю войдет как первый серийный Chevrolet Corvette, двигатель у которого располагается за сиденьями. Впрочем, самой идее среднемоторного Corvette без малого 60 лет, однако дальше экспериментальных прототипов дело у General Motors не пошло. И вот компоновочная революция свершилась — Corvette-«среднемоторник» готов к выходу на рынок!


Конечно, многие поклонники американского спорткара сменой парадигмы недовольны, но в руководстве GM уверены, что новый Corvette в итоге ждет успех. Что ж, поживем, как говорится, увидим, а пока познакомимся с самой машиной.


Первое, что бросается в глаза, это, разумеется, измененные пропорции «двухдверки» с узкими и вытянутыми «стрелкой» фарами. В длину спорткар (4,63 м) прибавил 13,7 см по сравнению с предшественником, прибавка по ширине (1,93 м) составила 5,6 см, высота (1,23 м) практически не изменилась. Со сменой поколений Corvette, построенный на новой алюминиевой платформе, потяжелел на 166 кг — весит машина 1527 кг.


В салоне — развернутый к водителю экран мультимедиа-системы и разделяющий передние сиденья массивный центральный тоннель с длинной восходящей полосой, усеянной клавишами и кнопками для управления «климатом», подогревом сидений и прочими функциями.


Обращает на себя внимание и руль, обод которого скошен как снизу, так и сверху. Виртуальными приборами сегодня никого не удивишь — и в новом Corvette они на месте: центральную часть 12-дюймового экрана занимает комбинация спидометра и тахометра, а слева выводится показатель поперечных ускорений.


Пока рассекречена только базовая версия Corvette с приставкой Stingray (это тарга со съемной панелью крыши), оснащенная тем же атмосферным V8 объемом 6,2 л, что и модель серии C7, но с необходимыми конструктивными доработками под новое расположение. Он стал мощнее и развивает 490 л.с. и 630 Нм крутящего момента (с опциональным пакетом Z51 Performance отдачу можно поднять на 5 л.с. и 7 Нм), а пару ему составит безальтернативный 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями — «механика» ушла в прошлое. Известно, что на набор 60 миль в час (97 км/ч) заднеприводное купе будет тратить «менее трех секунд».


Выпуск Corvette C8 в конце текущего года начнется на сборочном предприятии в Боулинг Грин (штат Кентукки), штат которого и мощности в связи с запуском новой модели будут расширены. В США начальная стоимость Corvette Stingray составит немногим менее 60 тысяч долларов. Позже в гамме появятся более мощные модификации.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этого дня фанаты Corvette ждали давно - сегодня в Калифорнии состоялась презентация нового поколения американского спорткара, намотавшего миллионы тестовых...
 
Новости дня
Новости разные
 
Брест уже не первый. «Динамо» против «Торпедо-БелАЗ» и другие матчи 16-го тура ЧБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика