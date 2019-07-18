Представлен Chevrolet Corvette восьмого поколения: суперкар сменил компоновку

Источник материала: Tut.by

Этого дня фанаты Corvette ждали давно — сегодня в Калифорнии состоялась презентация нового поколения американского спорткара, намотавшего миллионы тестовых километров (в том числе и на Нюрбургринге) и за которым так яростно охотились фотошпионы.





Восьмое поколение легендарной модели, предшественники которой имели классическую компоновку, в историю войдет как первый серийный Chevrolet Corvette, двигатель у которого располагается за сиденьями. Впрочем, самой идее среднемоторного Corvette без малого 60 лет, однако дальше экспериментальных прототипов дело у General Motors не пошло. И вот компоновочная революция свершилась — Corvette-«среднемоторник» готов к выходу на рынок!





Конечно, многие поклонники американского спорткара сменой парадигмы недовольны, но в руководстве GM уверены, что новый Corvette в итоге ждет успех. Что ж, поживем, как говорится, увидим, а пока познакомимся с самой машиной.





Первое, что бросается в глаза, это, разумеется, измененные пропорции «двухдверки» с узкими и вытянутыми «стрелкой» фарами. В длину спорткар (4,63 м) прибавил 13,7 см по сравнению с предшественником, прибавка по ширине (1,93 м) составила 5,6 см, высота (1,23 м) практически не изменилась. Со сменой поколений Corvette, построенный на новой алюминиевой платформе, потяжелел на 166 кг — весит машина 1527 кг.





В салоне — развернутый к водителю экран мультимедиа-системы и разделяющий передние сиденья массивный центральный тоннель с длинной восходящей полосой, усеянной клавишами и кнопками для управления «климатом», подогревом сидений и прочими функциями.





Обращает на себя внимание и руль, обод которого скошен как снизу, так и сверху. Виртуальными приборами сегодня никого не удивишь — и в новом Corvette они на месте: центральную часть 12-дюймового экрана занимает комбинация спидометра и тахометра, а слева выводится показатель поперечных ускорений.





Пока рассекречена только базовая версия Corvette с приставкой Stingray (это тарга со съемной панелью крыши), оснащенная тем же атмосферным V8 объемом 6,2 л, что и модель серии C7, но с необходимыми конструктивными доработками под новое расположение. Он стал мощнее и развивает 490 л.с. и 630 Нм крутящего момента (с опциональным пакетом Z51 Performance отдачу можно поднять на 5 л.с. и 7 Нм), а пару ему составит безальтернативный 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями — «механика» ушла в прошлое. Известно, что на набор 60 миль в час (97 км/ч) заднеприводное купе будет тратить «менее трех секунд».





Выпуск Corvette C8 в конце текущего года начнется на сборочном предприятии в Боулинг Грин (штат Кентукки), штат которого и мощности в связи с запуском новой модели будут расширены. В США начальная стоимость Corvette Stingray составит немногим менее 60 тысяч долларов. Позже в гамме появятся более мощные модификации.