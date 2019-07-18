Брест уже не первый. «Динамо» против «Торпедо-БелАЗ» и другие матчи 16-го тура ЧБ

Источник материала: Tut.by

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Сегодня стартует второй круг чемпионата Беларуси по футболу . 19, 20 и 21 июля пройдут матчи 16-го тура, а затем первенство возьмет паузу до 9 августа на игры белорусских клубов в квалификации еврокубков.

БАТЭ, «Шахтер» и минское «Динамо» попросили перенести их встречи с соперниками на резервный день, 30 октября. Эти клубы, кроме столичного клуба, решают свои задачи в Европе. Напомним, что БАТЭ успешно преодолел первый раунд квалификации Лиги чемпионов. 24 июля борисовчане сыграют против «Русенборга».

Минское «Динамо» же довольно неожиданно проиграло в ответном матче у себя дома «Лиепае» 0:2. «Шахтер» на Мальте добился трудной победы. «Витебск» сыграл вничью с финским КуПСом и также завершил выступление в Лиге Европы.



Фото: ФК «Динамо» (Минск)

Все внимание в 16-м туре сфокусируем на матче в Бресте, где местное «Динамо» сыграет против «Торпедо-БелАЗ». 20 июля будет сыгран хит тура. «Южане» и «автозаводцы» полны желания реабилитироваться перед своими болельщиками за обидные поражения в прошлом туре. Особенно заведены будут брестчане. Шутка ли, проиграть при первом аншлаге в родном городе!

Как вы помните, первый круг завершился совершенно фантастическим матчем, в котором минское «Динамо» остановило победное шествие брестского «Динамо». А БАТЭ уверенно обыграл жодинский клуб. Это изменило положение команд вверху турнирной таблицы. Первый круг борисовчане закончили лидерами, теперь уже брестчане в роли догоняющих.

Марцел Личка анонсировал желание приобрести несколько игроков уровня Игоря Стасевича. И через несколько дней «Динамо» заключает контракт с 22-летним казахским полузащитником Владиславом Васильевым, который выступал за РЦОР-БГУ, забил два мяча и отдал семь голевых передач.

Всем матчи в прямом эфире смотрите на VOKA.TV .

Откроет тур матч в Минске и Гродно 19 июля:

РЦОР-БГУ — ФК «Слуцк», 18.45;

«Неман» — ФК «Гомель», 20.45.

20 июля пройдут еще две игры:

ФК «Городея» — «Ислочь», 17.00;

«Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ», 20.45.

21 июля тур завершится матчем в Витебске:

ФК «Витебск» — ФК «Минск», 20.45.

Положение в чемпионате перед 16-м туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки 1 БАТЭ 15 12 1 2 28 6 37 2 Динамо (Брест) 15 11 3 1 33 9 36 3 Шахтер 14 10 1 3 22 11 31 4 Динамо (Минск) 15 9 1 5 22 15 28 5 Торпедо-БелАЗ 15 8 3 4 22 15 27 6 Ислочь 15 8 2 5 21 18 26 7 Неман 15 6 2 7 18 21 20 8 ФК Городея 14 5 5 4 10 12 20 9 Славия 14 5 3 6 17 17 18 10 ФК Витебск 14 4 4 6 13 18 16 11 ФК Слуцк 15 3 5 7 11 24 14 12 РЦОР-БГУ 15 3 5 7 22 38 14 13 ФК Минск 15 2 7 6 18 24 13 14 ФК Гомель 15 3 3 9 23 27 12 15 Дняпро-МЧЗ 15 2 4 9 14 25 10 16 Торпедо (Минск) 15 1 3 11 4 18 6

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Что: БАТЭ — «Русенборг», 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов, первый матч Когда: 24 июля, 20.00 Где: «Борисов-Арена» Сколько: от 4 рублей КУПИТЬ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН