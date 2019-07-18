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Брест уже не первый. «Динамо» против «Торпедо-БелАЗ» и другие матчи 16-го тура ЧБ
Источник материала: Tut.by
Сегодня стартует второй круг
БАТЭ, «Шахтер» и минское «Динамо» попросили перенести их встречи с соперниками на резервный день, 30 октября. Эти клубы, кроме столичного клуба, решают свои задачи в Европе. Напомним, что
Минское «Динамо» же довольно неожиданно
Все внимание в 16-м туре сфокусируем на матче в Бресте, где местное «Динамо» сыграет против «Торпедо-БелАЗ». 20 июля будет сыгран хит тура. «Южане» и «автозаводцы» полны желания реабилитироваться перед своими болельщиками за обидные поражения в прошлом туре. Особенно заведены будут брестчане. Шутка ли, проиграть при первом аншлаге в родном городе!
Как вы помните, первый круг завершился совершенно фантастическим матчем, в котором минское «Динамо» остановило победное шествие брестского «Динамо». А БАТЭ уверенно обыграл жодинский клуб. Это изменило положение команд вверху турнирной таблицы. Первый круг борисовчане закончили лидерами, теперь уже брестчане в роли догоняющих.
Марцел Личка анонсировал желание приобрести несколько игроков уровня Игоря Стасевича. И через несколько дней «Динамо» заключает контракт с 22-летним казахским полузащитником Владиславом Васильевым, который выступал за РЦОР-БГУ, забил два мяча и отдал семь голевых передач.
Всем матчи в прямом эфире смотрите на
Откроет тур матч в Минске и Гродно 19 июля:
РЦОР-БГУ — ФК «Слуцк», 18.45;
«Неман» — ФК «Гомель», 20.45.
20 июля пройдут еще две игры:
ФК «Городея» — «Ислочь», 17.00;
«Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ», 20.45.
21 июля тур завершится матчем в Витебске:
ФК «Витебск» — ФК «Минск», 20.45.
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20 июля брестское «Динамо» примет «Торпедо-БелАЗ».
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