Вступили в силу поправки в Уголовный кодекс. Что изменилось?

Источник материала: Ежедневник



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Большинство изменений, которые начинают действовать с 19 июля, касаются экономических преступлений.

Одним из важных новшеств стало исключение такого наказания, как конфискация, которая до сих пор часто применялась в отношении осужденных за получение взятки, злоупотребление властью или служебными полномочиями, превышение власти или служебных полномочий. Теперь будет применяться только специальная конфискация. Ее объектом могут быть имущество или деньги, добытые преступным путем, орудие преступления, пишет tut.b y. Вместо конфискации вводятся штраф от 300 до 5000 базовых величин.

Еще одно важное изменение: из главы «Преступления против порядка осуществления предпринимательской деятельности» исключается 5 статей. Это ст. 224 (Нарушение порядка открытия счетов за пределами Беларуси), ст. 232 (Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности), ст. 244 (Нарушение антимонопольного законодательства), ст. 249 (Дискредитация деловой репутации конкурента), ст. 234 (Лжепредпринимательство). Теперь карается только предпринимательская деятельность, совершенная без лицензии, когда такое специальное разрешение необходимо, сопряженное с получением дохода в крупном размере.

Также по экономическим преступлениям увеличивается крупный размер - с 250 базовых величин до 1000, особо крупный — с 1000 до 2500 базовых величин.

Предусмотрено послабление для тех, кто впервые осуждается за совершение экономического преступления, не представляющего большой общественной опасности, или менее тяжкого преступления. Таким лицам не будут назначать лишение свободы. Исключение — контрабанда, легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, незаконный экспорт или передача в целях экспорта объектов экспортного контроля.

По ч.2 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) снижается верхний предел лишения свободы с семи до шести лет.

По ч.4 ст. 212 (Хищение путем использования компьютерной техники) теперь предусматривается наказание от 5 до 12 лет лишения свободы, до изменений в УК оно было более суровым — от 6 до 15 лет.

Уголовная ответственность за клевету теперь будет предусмотрена, если это произошло во время публичного выступления или в интернете, СМИ. И только в том случае, если клевета содержит обвинение в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.

Вводится уголовная ответственность за пропаганду самоубийства (ст. 342−1 УК). Это «умышленное распространение в любой форме информации в целях возбуждения у индивидуально неопределенного круга лиц решимости совершить самоубийство» при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями «Доведение до самоубийства» и «Склонение к самоубийству». За это могут наказать штрафом, исправительными работами на срок до 2 лет, арестом или ограничением свободы до 2 лет. Если такая пропаганда повлекла одно самоубийство или попытку это сделать — грозит от ограничения свободы и вплоть до 5 лет ее лишения. Если речь идет о двух и более жертвах, то грозит срок от 3 до 6 лет.

Вносятся изменения в статью 157 (Заражение вирусом иммунодефицита человека). Носитель вируса освобождается от ответственности, если он предупредил партнера о наличии заболевания, но тот добровольно согласился вступить в отношения.