Под Гомелем пьяный мотоциклист с двумя детьми пытался скрыться от ГАИ

Источник материала: Аргументы и факты

Инцидент произошел 16 июля днем.

Заметив правоохранителей, мужчина резко свернул вправо на проселочную дорогу и попытался скрыться. Проехав пару метров, он упал вместе с мотоциклом и детьми на песок. К счастью, никто не пострадал.

Мужчина, перевозивший на мотоцикле своих малолетних детей 2009 и 2017 г.р., и подвергший их жизни опасности, не только был лишен прав, но еще и находился в нетрезвом состоянии, сообщили в УВД Гомельского облисполкома. Освидетельствование показало более 2 промилле алкоголя.

В отношении нарушителя составлено 5 административных материалов, детей передали бабушке.