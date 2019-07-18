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Под Гомелем пьяный мотоциклист с двумя детьми пытался скрыться от ГАИ

19.07.2019 09:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Под Гомелем пьяный мотоциклист с двумя детьми пытался скрыться от ГАИ
БЕЛТА

Инцидент произошел 16 июля днем.

Заметив правоохранителей, мужчина резко свернул вправо на проселочную дорогу и попытался скрыться. Проехав пару метров, он упал вместе с мотоциклом и детьми на песок. К счастью, никто не пострадал.

Мужчина, перевозивший на мотоцикле своих малолетних детей 2009 и 2017 г.р., и подвергший их жизни опасности, не только был лишен прав, но еще и находился в нетрезвом состоянии, сообщили в УВД Гомельского облисполкома. Освидетельствование показало более 2 промилле алкоголя.

В отношении нарушителя составлено 5 административных материалов, детей передали бабушке.

 
 
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Сотрудники ГАИ заметили мотоциклиста на дороге «Долголесье – Васильево». Мужчина перевозил детей, однако и он сам, и совершеннолетние были без мотошлемов.
 
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