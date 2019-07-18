Источник материала: Газета Авангард





С 18 по 27 июля в Буда-Кошелевском районе проводится профмероприятие «Безопасный переход!».

Направлено оно на профилактику ДТП, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах. Напоминаем, что на нерегулируемых пешеходных переходах водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть. Согласно ПДД, если перед пешеходным переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, водители других автомобилей, движущихся по соседним полосам в попутном направлении, могут продолжать движение, лишь убедившись, что перед этим транспортным средством нет пешеходов.