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Фирменный магазин Xiaomi устроил скидки до 30%

19.07.2019 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из официальных магазинов Xiaomi в Беларуси — xistore.by — с 19 по 21 июля предлагает купить ряд гаджетов производителя со скидкой до 30%.


Фото: Reuters

Представители xistore добавляют, что скидки действуют во всех магазинах сети, а также при заказе через интернет. При этом количество акционного товара ограничено.

Например, Xiaomi Redmi Note 7 (3/32 ГБ) ограниченное время стоит 485,10 рублей вместо 599 рублей. Чуть более простой Redmi 7 (3/32 ГБ) также подешевел до 359,10 рублей при полной стоимости в 445 рублей. Снижение цены произошло даже на самый бюджетный смартфон производителя под названием Redmi Go. Он продается за 179,10 рублей (полная цена — 229 рублей).

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 сейчас оценили в 64,17 рублей (вместо 75 рублей), внешний аккумулятор Mi Power Bank на 5000 мАч подешевел до 22,43 рублей при полной стоимости в 33 рубля, похожий пауэрбанк объемом в 20 000 мАч теперь можно купить за 59,42 рубля. Оригинальная цена — 79 рублей.

Из других устройств, продающихся со скидками, выделяется телевизор Mi TV 4A Pro диагональю в 43 дюйма. Его новая цена — 679 рублей. Ноутбук Mi Book Air на 13,3 дюйма можно приобрести за 2286,74 рубля.

Смотрите, сколько некоторые из названных выше устройств стоят в интернет-магазинах:

 
 
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Представители xistore добавляют, что скидки действуют во всех магазинах сети, а также при заказе через интернет. При этом количество акционного товара ограничено.
 
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