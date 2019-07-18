Девочка, окрыленная поэзией

Лето для героини нашего материала – время особого вдохновения. Ульяна Еловая любит наблюдать, как наливаются яркой зеленью деревья в июне, как вовсю цветут розы и лилии в июле, как укрываются золотом и колосятся поля в августе. Все эти наблюдения затем ложатся на бумагу и выливаются в мелодичные стихотворения, а потом перерастают в небольшие красочные книжечки, которые Ульяна мастерит сама.





Когда мы познакомились, девочка читала свои стихи. Делала она это по-взрослому проникновенно и по-детски чисто и искреннее. Слегка смущаясь, она согласилась рассказать о том, что ее вдохновляет и как она создает книжки.

Недавно, пятого июля Ульяне исполнилось восемь лет. В этом году она закончила 2-й класс Пекалинской базовой школы. Ульяна говорит, что больше всего ей нравится белорусский язык и литература, а также рисование, математика – да и вообще, каждый из школьных предметов увлекателен по-своему.

– Когда я была маленькой, мама рассказала мне какую-то смешную историю. Меня это очень порадовало, и я захотела записать ее, чтоб не забыть, – смущенно рассказывает Ульяна. – Потом я брала мамины старые журналы, вырезала из них картинки, которые подходили к моим историям. Получались уже красочные брошюрки. Конечно, сначала я писала с ошибками, но теперь пишу без них. Потом, спустя некоторое время, мама и бабушка рассказали, что можно писать стихи. Попробовала – получилось, что-то подсказывали мама и бабушка. Теперь если мне что-то понравится, я это обдумаю и пишу стихотворение, а потом делаю небольшую книжечку, куда переписываю стихотворения, добавляю рисунки.

Ульяна демонстрирует одну из своих работ – книга в форме булки хлеба. Сразу бросается в глаза аккуратный каллиграфический почерк, не свойственный 8-летнему ребенку, также любуешься красочными картинками на каждой страничке, но больше трогают строки, написанные там. Вот одно из стихотворений, которое Ульяна посвятила хлебу и поместила в этот тематический сборник:

Свеціць сонейка высока

Ранняю вясной,

А давай пасем зерне ў полі мы з табой.

Хутка на палетках закрасуе жыта,

А вяселка ў небе заіграе аксамітам.

Восенню багаты збяром мы ўраджай

І спячом на свята смачны каравай.

Интересуюсь у маленькой собеседницы, как у нее происходит процесс написания стихотворения? Откуда черпается вдохновение?

– Я очень люблю природу. Когда я, например, на лугу или в лесу, мне сразу же хочется писать стихи. В разны поры года пишу на разные темы. Если что-то очень понравилось, обязательно об этом хочется написать, – делится собеседница. – Потом я читаю свои стихи маме и папе. Мне важно, понравится им или нет.

Доказывает творческую натуру этого ребенка и то, что помимо поэзии Ульяна увлекается театром. Папа из командировки привез ей пальчиковый театр. Девочка показывает представления гостям и друзьям, а также сама шьет костюмы для персонажей.

– Сейчас я планирую написать книгу о своем театре, – рассказывает девочка. – Думаю, должно получиться ярко и красочно.

Читать и писать Ульяна научилась еще совсем ребенком, и уже в первом классе читала 80 слов в минуту и умела писать. С ранних лет с девочкой занимались родители и бабушка. Бабушка – Валентина Степановна Еловая работала заведующей детского сада в Пекалине, а затем работала учителем начальных классов в Пекалинской школе. Весь талант и любовь к литературе и поэзии она старалась вложить во внучку. Вдвоем они перечитали практически всю детскую литературу из местной библиотеки, учились писать и изучали школьную программу, правила этикета и поведения.

Папа Ульяны Михаил Анатольевич работает строителем, а мама – Людмила Сергеевна – учителем начальных классов в Пекалинской школе.





Девочка мечтает продолжить семейную педагогическую династию и когда вырастет, хочет стать учителем начальных классов и педагогом-организатором.

– Я восхищаюсь дочерью, ее талантами, – говорит Людмила Сергеевна Еловая. – И не перестану благодарить свою маму, которая привела Ульяне любовь к литературе, языкам, занималась с ней с самого детства.

Библиотекарь Пекалинской сельской библиотеки Зинаида Юльяновна Грибок отмечает, что Ульяна с бабушкой перечитали почти все детские книги, что есть в библиотеке. Теперь Ульяну записали и в Смолевичскую районную библиотеку, чему девочка несказанно рада.

– Ульяна – уникальный ребенок. Она с раннего детства является нашей постоянной читательницей. Они с бабушкой одну за другой перечитывали книги, – рассказывает Зинаида Юльяновна. – Видно, что в ребенка вложено много сил, знаний и главное – любви. Когда с ребенком занимаешься и вкладываешь в него все лучшее, что есть у тебя, получаешь такую отдачу. Об Ульяне говорить можно долго, девочка выросла у меня на глазах.

Знакомство с этим юным дарованием оставляет самые положительные эмоции. Хочется пожелать Ульяне никогда не останавливаться на достигнутом, смело покорять новые вершины и получать радость от этого.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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