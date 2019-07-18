В очередной раз  наше внимание привлекли цветники у многоквартирного дома  агрогородке Драчково. И это не случайно: здесь действительно есть на что посмотреть и чему поучиться. Что же интересного можно увидеть у обычной  двухэтажки?

 

– При посещении населенных пунктов сельсовета в первую очередь обращаю внимание на внешний вид домовладений и состояние придомовых территорий, – говорит председатель Драчковского сельисполкома Марина Владимировна Гнедчик, провожая нас к двухэтажному многоквартирному дому. – В последнее время что красоту и уют люди стараются создать не только  за высоким забором,  но и во дворе.  Но вот среди владельцев квартир это уже не такое распространенное явление. Тем не менее, есть у нас сельчане, которые способны самый обычный двор превратить в  настоящую сказку. Очень приятно, что такой человек живет в нашем сельсовете!

… Пышные герани на подоконниках, крыльцо, утопающее в цветах,  большой палисадник за ярким забором, лавочка, которую сегодня и не у всякого частного дома увидишь — настоящий оазис гармонии и красоты создала своими руками Людмила  Марковна Зыгмантович, ветеран труда, ветеран Минского завода колесных тягачей, работе на котором посвятила 30 лет трудовой деятельности. И даже сегодня, не смотря на то, что уже находится на заслуженном отдыхе, Людмила Марковна продолжает трудовую деятельность в Смолевичском РКБО и даже находит  время на то, чтобы создать красоту вокруг.

— Цветы люблю с детства, — признается Людмила Марковна. — И мама моя их очень любила, и меня приучила.  Цветы — это моя отдушина, они у меня повсюду: в палисаднике, на крыльце, рядом со скамейкой в вазонах… По мере своих сил стараюсь сделать придомовую территорию красивее, украсить и облагородить.

Цветы под окнами у хозяйки были всегда.  И в родных Лядах, и в Драчково, где Людмила Марковна вместе с мужем получили квартиру. Флоксы, хризантемы, пионы,   различные первоцветы,  розы, астры и  гортензии — эти и многие другие цветы являются настоящим украшением  палисадника этой женщины. А еще — пестрые петунии в горшках. Все это «хозяйство» требует большого внимания:  не только полива, который производится практически ежедневно, но и прополки, и борьбы с вредителями, и подкормки.  Хозяйка старается подбирать долгоцветущие растения, и, по возможности — необычные, например, такие, как розовые гортензии или королевский жасмин. Людмила Марковна уверена, что дарить людям красоту, приятные эмоции — главное предназначение любого цветника, и поэтому в благоустройство территории вкладывает всю душу. Поэтому никого из приходящих в дом и проходящих мимо двора дело ее рук не оставляет  равнодушным.

— Люблю  все красивое, — говорит  хозяйка. —  И дальше буду активно работать в теме благоустройства, ведь всегда приятно, когда плоды твоего труда отмечают  и другие люди. Например, вот росли у нас старые тополя, их спилили. А  большие пни остались. И один вот рядом с моим домом. Мы с Мариной Владимировной поговорили, и решили облагородить этот пень.  Не зря ведь в народе говорят: «пень наряди, и он красивый будет» Мы пофантазировали и сообща сделали прямо в большом  пне клумбу. Смотрится красиво. К тому же  здесь останавливается маршрутка, и многие обращают внимание на этот пенек.  И это приятно и нам, и людям.  Создавать красоту, благоустраивать все вокруг не сложно, нужно лишь любить то место, где ты живешь, уважать окружающих людей и самого себя.

Людмиле Марковне, как и любому хозяину, хочется гордиться своим двором, радоваться результатам приложенных трудов.  Она считает, что по тому, как выглядят дома и подворья, можно судить, какие люди в них живут, об их уровне культуры, об их отношении к своей малой родине.

Радует, что все больше людей стараются облагородить свой, сделать его красивее и привлекательнее.  А это значит, что люди хотят жить в красоте, в гармонии с собой и окружающими.

 

 