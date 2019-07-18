В очередной раз наше внимание привлекли цветники у многоквартирного дома агрогородке Драчково. И это не случайно: здесь действительно есть на что посмотреть и чему поучиться. Что же интересного можно увидеть у обычной двухэтажки?

– При посещении населенных пунктов сельсовета в первую очередь обращаю внимание на внешний вид домовладений и состояние придомовых территорий, – говорит председатель Драчковского сельисполкома Марина Владимировна Гнедчик, провожая нас к двухэтажному многоквартирному дому. – В последнее время что красоту и уют люди стараются создать не только за высоким забором, но и во дворе. Но вот среди владельцев квартир это уже не такое распространенное явление. Тем не менее, есть у нас сельчане, которые способны самый обычный двор превратить в настоящую сказку. Очень приятно, что такой человек живет в нашем сельсовете!

… Пышные герани на подоконниках, крыльцо, утопающее в цветах, большой палисадник за ярким забором, лавочка, которую сегодня и не у всякого частного дома увидишь — настоящий оазис гармонии и красоты создала своими руками Людмила Марковна Зыгмантович, ветеран труда, ветеран Минского завода колесных тягачей, работе на котором посвятила 30 лет трудовой деятельности. И даже сегодня, не смотря на то, что уже находится на заслуженном отдыхе, Людмила Марковна продолжает трудовую деятельность в Смолевичском РКБО и даже находит время на то, чтобы создать красоту вокруг.

— Цветы люблю с детства, — признается Людмила Марковна. — И мама моя их очень любила, и меня приучила. Цветы — это моя отдушина, они у меня повсюду: в палисаднике, на крыльце, рядом со скамейкой в вазонах… По мере своих сил стараюсь сделать придомовую территорию красивее, украсить и облагородить.

Цветы под окнами у хозяйки были всегда. И в родных Лядах, и в Драчково, где Людмила Марковна вместе с мужем получили квартиру. Флоксы, хризантемы, пионы, различные первоцветы, розы, астры и гортензии — эти и многие другие цветы являются настоящим украшением палисадника этой женщины. А еще — пестрые петунии в горшках. Все это «хозяйство» требует большого внимания: не только полива, который производится практически ежедневно, но и прополки, и борьбы с вредителями, и подкормки. Хозяйка старается подбирать долгоцветущие растения, и, по возможности — необычные, например, такие, как розовые гортензии или королевский жасмин. Людмила Марковна уверена, что дарить людям красоту, приятные эмоции — главное предназначение любого цветника, и поэтому в благоустройство территории вкладывает всю душу. Поэтому никого из приходящих в дом и проходящих мимо двора дело ее рук не оставляет равнодушным.

— Люблю все красивое, — говорит хозяйка. — И дальше буду активно работать в теме благоустройства, ведь всегда приятно, когда плоды твоего труда отмечают и другие люди. Например, вот росли у нас старые тополя, их спилили. А большие пни остались. И один вот рядом с моим домом. Мы с Мариной Владимировной поговорили, и решили облагородить этот пень. Не зря ведь в народе говорят: «пень наряди, и он красивый будет» Мы пофантазировали и сообща сделали прямо в большом пне клумбу. Смотрится красиво. К тому же здесь останавливается маршрутка, и многие обращают внимание на этот пенек. И это приятно и нам, и людям. Создавать красоту, благоустраивать все вокруг не сложно, нужно лишь любить то место, где ты живешь, уважать окружающих людей и самого себя.

Людмиле Марковне, как и любому хозяину, хочется гордиться своим двором, радоваться результатам приложенных трудов. Она считает, что по тому, как выглядят дома и подворья, можно судить, какие люди в них живут, об их уровне культуры, об их отношении к своей малой родине.

Радует, что все больше людей стараются облагородить свой, сделать его красивее и привлекательнее. А это значит, что люди хотят жить в красоте, в гармонии с собой и окружающими.