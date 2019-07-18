Мир млечного пути

Источник материала: Новости Хотимска

Млечный путь- это многотриллионный космический город, состоящий из великого количества звезд. Мы живем на спокойной планете, можно даже сказать что в тихой гавани. Но что будет , если наша планета оторвется от своей космической оси и полетит путешествовать

по космосу, от кладбищ, где умирают множество звезд, до космический колыбелей, где каждую секунду вспыхивают новые. Рискните отправиться в путешествие по космической галактике для того чтобы узнать Тайну Млечного Пути и появлению нашей галактической системы. И какая мрачная участь может нас ожидать. Это грандиозное путешествие раскроет Тайну Млечного Пути.

Вы никогда не обращали внимание, на небо, когда вы находитесь далеко от города. Что это? Млечный путь? Нет, это наша галактика. Можно назвать галактику городом звезд. Сейчас отличное время для астрономов. Эта наука переживает революцию. Сейчас астрономы способны увидеть тысячи миров.

В том числе и те миры, в которых много ослепительных звезд, таких как наше Солнце. Астрология наука, которая может открыть величайшие тайны вселенной. Тайна Млечного Пути, почему он так долго живет? И как он со временем погибнет. Подсказка к верному описанию Млечному Пути содержится в нашем ночном небе. Считается что Млечный Путь- спиральная галактика, и то что мы видим ночью на небе, эту линию, это наше место в галактике, мы часть гигантского галактического диска, но это только вид изнутри. Свету требуется сто тысяч лет, для того чтобы пересечь нашу галактику, если подумать то это удивительно. В любом направлении Млечный Путь содержит миллионы звезд.

Не вооруженным глазом с Земли можно увидеть темные, почти беззвездные участки. Это гигантские облака пыли, которые закрывают свет, точно так же как закрывают облака солнца от земной поверхности. Эти гигантские облака газа и пыли протянулись через млечный путь на миллионы световых лет. Но есть что-то странное в этом газе и пыли, он светится, эти яркие, сияющие облака называют туманностями. Каждая из них уникальна и завораживающе красива.

Яркие цвета говорят нам, из каких газов состоит туманность, естественно самая известная туманность во Млечном Пути – это туманность Ориона, колонны которой составляют до четырех световых лет. В туманности Ориона скрыты самые молодые из найденных звезд.

Можно сказать, что звезды состоят из газа, в нашей галактике есть газ, наша галактика, если можно так выразиться имеет атмосферу из газа и пыли, которая в свою очередь окружает все звезды, и именно из этого газа рождаются новые звезды. Наблюдая за туманностями в разных стадиях ее развития, мы видим всю историю рождения звезд. Звезды рождаются в холодном и темном облаке пыли и газообразном водороде. Оно находиться в некотором роде равновесии, где на одной стороне сила гравитации, а на другой сила давления газа, который рвется наружу. Эти две силы борются между собой, в конце концов, побеждает гравитация, газ сжимается до формы диска и появляется новая звезда. Сила гравитации притягивает все больше и больше газа, и наконец, происходит удивительное, при температуре в 18 миллионов градусов, происходит ядерный взрыв, и атомы водорода превращаются в гелий, и именно в этот момент звезда начинает сиять. К сожалению человеческая жизнь слишком коротка, для того чтобы наблюдать рождение звезды.

Астрономы выяснили, что только звезды огромной массы могут в конце своего пути , умирая, взорваться. Жизнь звезды на самом деле очень интересна. Сначала водород преобразуется в гелий и выделяет огромное количество энергии, поэтому звезда светится, затем продукты этой реакции гелий синтезируют углерод и водород, затем углерод и кислород могут преобразоваться в более тяжелые элементы, такие как магний, натрий и неон и т.д. и наконец, кремний, серу и железо. Когда звезда начинает производить железо, она обречена. Энергия рвется наружу, расширяя звезду, а гравитация давит внутрь, заставляя ее сжиматься. Но из этой гибели рождается новая жизнь.

В сердце млечного пути находиться оживленный район, но он небезопасен для звезд. Поскольку только один масса этого объекта в 4 миллиона раз превышает солнечную массу, то можно сделать вывод, что в центре нашей галактики находиться черная дыра, с настолько громадной силой притяжения, что даже свет не может вырваться наружу. Черная дыра постепенно растет, поскольку в нее попадает материя. Этой материей может являться газ, либо останки звезд, которые она просто разрывает. Астрономы считают, что массивная черная дыра, в середине млечного пути была там с самого начала. Звезды как люди по их внешности можно понять их род деятельности и возраст.

По сути, млечный путь – это один из старейших объектов космоса. Понадобились миллиарды лет, для того чтобы по млечному пути где – то могла зародиться жизнь. И многие удивляются как галактике удается существовать так долго. Ученые же могут ответить на этот вопрос. Вокруг млечного пути вращаются не только шаровые скопления звезд, нашу галактику сопровождают и другие, крошечные галактики. Долгое время никто не знал о карликовых галактиках, так называемых ультра слабых галактиках, а все потому, что в них всего несколько тысяч звезд.