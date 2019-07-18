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Первый кнопочный Android-смартфон Nokia показали на фото

19.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В эпоху смартфонов с сенсорными экранами остаётся немало пользователей, отдающих предпочтение кнопочным устройствам. В сети появились фото первого телефона Nokia на базе специальной версии ОС Android, которая, по слухам, готовится заменить KaiOS в сегменте классических аппаратов.

Первый кнопочный Android-смартфон Nokia показали на фото

Учитывая, что у кнопочного аппарата нет сенсорного дисплея, между базовой и адаптированной версией Android существует немало различий. Навигация по меню в таких телефонах будет осуществляться с помощью аппаратных клавиш и четырёхпозиционного джойстика.

Защитный чехол на фото скрывает логотип вендора, но источник утверждает, что речь об одном из аппаратов Nokia. Судя по опубликованным изображениям, Google планирует существенно переработать внешний вид главного экрана. Иконка микрофона предположительно указывает на планы компании обеспечить поддержку голосового ассистента либо предоставить доступ к голосовому поиску.

Первый кнопочный Android-смартфон Nokia показали на фото

Несколько скриншотов интерфейса кнопочного Android указывают на наличие таких приложений, как браузер Chrome, клиенты YouTube, Facebook и Amazon, а также приложения камеры. Все они выполнены в привычном для Google дизайне. Строка состояния с уровнем сигнала, уровнем заряда аккумулятора и часами схожа со стандартным интерфейсом Android.

Доступ к этому меню, скорее всего будет осуществляться с помощью нажатия клавиш. Остаётся лишь вопрос в том, сможет ли Google провести необходимую оптимизацию интерфейса таким образом, чтобы операционка стабильно работала на бюджетных телефонах без сенсорного дисплея.

Название, ожидаемая дата релиза и цена загадочного устройства не объявлены.

 
 
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В эпоху смартфонов с сенсорными экранами остаётся немало пользователей, отдающих предпочтение кнопочным устройствам. В сети появились фото первого телефона Nokia...
 
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