Tesla Model S установила рекорд пробега без замены двигателя

Источник материала: Новости Хотимска

Пробег в несколько сотен тысяч километров без капитального ремонта или полной замены двигателя для многих современных автомобилей считается внушительным достижением. Оспорить это утверждение решил владелец электрокара Tesla Model S, опубликовавший данные бортового компьютера своего семилетнего электрокара. Цифра оказалась впечатляющей: уже совсем скоро Tesla сможет объявить о своём первом «миллионнике».





Житель Германии Хансйорг Геммингем возглавил мировой рейтинг пробега электрокаров Tesla High Mileage Leaderboard с внушительным показателем 900 000 километров. За всё это время ему пришлось заменить аккумуляторы своей Tesla Model S P85 всего лишь один раз. Предыдущий рекорд он установил на Tesla Roadster 2010 R80, проехав на ней 620 000 километров. Чтобы подтвердить достижение, он опубликовал снимок экрана бортового компьютера автомобиля.





Составители рейтинга предлагают всем владельцам Tesla с пробегом более 200 000 километров или Tesla Model 3, проехавших не менее 50 000 километров, отправить твит со скриншотом одометра для включения в список рекордсменов по пробегу. На сегодня за звание владельца самого «долгоиграющего» автомобиля с электродвигателем соревнуется около сотни автолюбителей.