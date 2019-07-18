Контактные линзы какие выбрать, преимущества и виды

Источник материала: Новости Хотимска

Добрый день, друзья! Наши глаза-зеркало души. И мы часто страдаем, когда это зеркало дает искаженную картинку. В современном мире это все поправимо, благодаря контактным линзам. Мы хотим провести свое исследование, и выяснить подробнее, контактные линзы какие выбрать, для повседневной носки. Благодаря современным технологиям проблема со зрением становиться не такой явной. Особенно у кого процесс выбора очковстановится настоящей пыткой. Широкий ассортимент многообразия контактных линз решает сразу два вопроса. В плане здоровья, и самый главный, для многих представительниц слабого пола, проблему эстетического характера.

Преимущества и выбор

У контактных линз масса преимуществ. В том числе и то, что они при носке подвижны так же как и ваше глазное яблоко, в отличии от очков, что расширяет видимый кругозор. В очках же все наоборот, зрение может ухудшаться только от того, что взгляд часто попадает не прямо в центр линзы, а на края ближе к оправе, тем самым портите зрение.

В линзах вы не заботитесь какая погода на улице, потому как они не запотеют от дождя или снега как очки. Впервые их начали носить уже около 60 лет назад. Правда тогда их качество оставляло желать лучшего. Из-за жесткости самого материала, был дискомфорт при длительном ношении. Это уже сейчас они изготавливаются из более мягких материалов, делая их удобными и практически незаметными и не ощутимыми в носке.

Любые линзы необходимо покупать в специализированных оптиках, где специалисты подберут Вам оптимальный вариант и проконсультируют по поводу эксплуатации. Они подразделяются на типы: по времени ношения, периоду общего использования и прозрачности. Есть однодневные и многоразовые. Большой популярностью сейчас пользуются цветные, с помощью которых глазам можно придать другой оттенок либо же кардинально сменить цвет глаз.





Уход и хранение



Они требуют тщательного ухода. Необходимо вовремя очищать их от возможных жировых и солевых отложений, чтобы не раздражать роговицу глаза. Вместе с линзами в комплекте необходимо приобрести контейнер для правильного хранения и специальные средства для очистки. Недавней новинкой стали линзы на основе силикона, еще один плюс в комфортном ношении. А для точной подборки используют компьютерную диагностику. Если вдруг решите кардинально изменить имидж можно воспользоваться просто оттеночным вариантом, в этом помогут косметические линзы. Главное правильно подобрать сочетание с вашим оттенком кожи, чтобы Вы выглядели естественно и гармонично! Какие лучше выбрать контактные линзы помогут специалисты своего дела.