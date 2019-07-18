Водитель Порше избил битой доставщика пиццы на Дэу Матизе

Источник материала: Аргументы и факты

По словам молодого человека, он работает доставщиком пиццы. Мужчина ехал по проспекту Пушкина в Минске. В какой-то момент между ним и водителем автомобиля «Porsсhe Cayenne» произошел конфликт.

Выяснилось, что молодые люди не поделили дорогу. Злоумышленник решил «проучить» водителя «Daewoo Matiz». Остановившись на красный сигнал светофора, он вышел из машины, достал биту и трижды ударил парня по голове через открытое окно, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.