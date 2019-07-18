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Водитель Порше избил битой доставщика пиццы на Дэу Матизе

19.07.2019 10:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Водитель Порше избил битой доставщика пиццы на Дэу Матизе
ГУВД Мингорисполкома

По словам молодого человека, он работает доставщиком пиццы. Мужчина ехал по проспекту Пушкина в Минске. В какой-то момент между ним и водителем автомобиля «Porsсhe Cayenne» произошел конфликт.

Выяснилось, что молодые люди не поделили дорогу. Злоумышленник решил «проучить» водителя «Daewoo Matiz». Остановившись на красный сигнал светофора, он вышел из машины, достал биту и трижды ударил парня по голове через открытое окно, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

36-летнего хулигана задержали. На момент совершения преступления он был лишен прав. Злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, а также за незаконный оборот наркотиков на территории России. 

Водитель Порше избил битой доставщика пиццы на Дэу Матизе
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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В Центральное РУВД Минска обратился 21-летний минчанин. Парень рассказал, что неизвестный избил его битой.
 
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