ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милевский: «Я последний украинский футболист, который играет в этом возрасте на высоком уровне»

19.07.2019 10:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Нападающий «Динамо-Брест» Артем Милевский в эфире украинской программы «Трендец» на YouTube рассказал о своей карьере, успехах в составе своего нынешнего клуба и популярности в Украине. Кратко беседу с футболистом приводит dynamo.kiev.ua.


Фото: ФК «Динамо» (Брест)

— Атмосфера на стадионе потрясающая, жаль, что уступили минскому «Динамо»

— Да, на стадионе было приблизительно то же самое, когда приехал Марадона. А мы проиграли солигорскому «Шахтеру» 1:3… Но тут на стадионе почти всегда аншлаг. Брест буквально живет футболом.

— Кайфуешь от футбола в Беларуси?

— Да, все отлично. Команда идет высоко. Поражение от минского «Динамо», конечно, огорчило, но вся борьба впереди.

— Объясни феномен: почему ты до сих пор в пятерке самых популярных украинских игроков среди болельщиков?

— Наверное, я последний, кто остался в этом возрасте из играющих на довольно высоком уровне. На профессиональном уровне. И я этим очень сильно горжусь. Ведь я не только играю в футбол, а борюсь за медали в чемпионате Беларуси, где я родился, вырос и мечтаю закончить свою карьеру и что-то выиграть. А не просто играть на любительском уровне.

— О тебе очень много говорят…

— Да, я тоже много читаю про себя. Иногда пишут хорошо, иногда не очень. Находят там всякие моменты… Но, я считаю так, что, если пишут, значит помнят.

— Кроме тебе в команде два украинца — Нойко и Хобленко…

— Да, И Саша, и Леша — очень хорошие футболисты. Мы дружим. Часто вспоминаем тот украинский чемпионат, где «Днепр» был в порядке, «Металлист», «Шахтер», «Динамо»… Время, когда много народу приходило на стадион, в командах было много топ-футболистов. Все помнят эти времена. Тогда был очень интересный чемпионат, не то что сейчас.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский, рассказал о своей карьере, успехах в составе своего нынешнего клуба и популярности в Украине.
 
Новости дня
Новости разные
 
Водитель Порше избил битой доставщика пиццы на Дэу Матизе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика