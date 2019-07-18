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Милевский: «Я последний украинский футболист, который играет в этом возрасте на высоком уровне»
Источник материала: Tut.by
Нападающий «Динамо-Брест» Артем Милевский в эфире украинской программы «Трендец» на YouTube рассказал о своей карьере, успехах в составе своего нынешнего клуба и популярности в Украине. Кратко беседу с футболистом
— Атмосфера на стадионе потрясающая, жаль, что
— Да, на стадионе было приблизительно то же самое, когда приехал Марадона. А мы проиграли солигорскому «Шахтеру» 1:3… Но тут на стадионе почти всегда аншлаг. Брест буквально живет футболом.
— Кайфуешь от футбола в Беларуси?
— Да, все отлично. Команда идет высоко. Поражение от минского «Динамо», конечно, огорчило, но вся борьба впереди.
— Объясни феномен: почему ты до сих пор в пятерке самых популярных украинских игроков среди болельщиков?
— Наверное, я последний, кто остался в этом возрасте из играющих на довольно высоком уровне. На профессиональном уровне. И я этим очень сильно горжусь. Ведь я не только играю в футбол, а борюсь за медали в чемпионате Беларуси, где я родился, вырос и мечтаю закончить свою карьеру и что-то выиграть. А не просто играть на любительском уровне.
— О тебе очень много говорят…
— Да, я тоже много читаю про себя. Иногда пишут хорошо, иногда не очень. Находят там всякие моменты… Но, я считаю так, что, если пишут, значит помнят.
— Кроме тебе в команде два украинца — Нойко и Хобленко…
— Да, И Саша, и Леша — очень хорошие футболисты. Мы дружим. Часто вспоминаем тот украинский чемпионат, где «Днепр» был в порядке, «Металлист», «Шахтер», «Динамо»… Время, когда много народу приходило на стадион, в командах было много топ-футболистов. Все помнят эти времена. Тогда был очень интересный чемпионат, не то что сейчас.
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Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский, рассказал о своей карьере, успехах в составе своего нынешнего клуба и популярности в Украине.
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