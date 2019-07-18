Милевский: «Я последний украинский футболист, который играет в этом возрасте на высоком уровне»

Источник материала: Tut.by

Нападающий «Динамо-Брест» Артем Милевский в эфире украинской программы «Трендец» на YouTube рассказал о своей карьере, успехах в составе своего нынешнего клуба и популярности в Украине. Кратко беседу с футболистом приводит dynamo.kiev.ua.



Фото: ФК «Динамо» (Брест)

— Атмосфера на стадионе потрясающая, жаль, что уступили минскому «Динамо» …

— Да, на стадионе было приблизительно то же самое, когда приехал Марадона. А мы проиграли солигорскому «Шахтеру» 1:3… Но тут на стадионе почти всегда аншлаг. Брест буквально живет футболом.

— Кайфуешь от футбола в Беларуси?

— Да, все отлично. Команда идет высоко. Поражение от минского «Динамо», конечно, огорчило, но вся борьба впереди.

— Объясни феномен: почему ты до сих пор в пятерке самых популярных украинских игроков среди болельщиков?

— Наверное, я последний, кто остался в этом возрасте из играющих на довольно высоком уровне. На профессиональном уровне. И я этим очень сильно горжусь. Ведь я не только играю в футбол, а борюсь за медали в чемпионате Беларуси, где я родился, вырос и мечтаю закончить свою карьеру и что-то выиграть. А не просто играть на любительском уровне.

— О тебе очень много говорят…

— Да, я тоже много читаю про себя. Иногда пишут хорошо, иногда не очень. Находят там всякие моменты… Но, я считаю так, что, если пишут, значит помнят.

— Кроме тебе в команде два украинца — Нойко и Хобленко…

— Да, И Саша, и Леша — очень хорошие футболисты. Мы дружим. Часто вспоминаем тот украинский чемпионат, где «Днепр» был в порядке, «Металлист», «Шахтер», «Динамо»… Время, когда много народу приходило на стадион, в командах было много топ-футболистов. Все помнят эти времена. Тогда был очень интересный чемпионат, не то что сейчас.