Лесные ягоды разрешили собирать с помощью ручных комбайнов

Источник материала: Горецкий вестник

Ягоды в лесу теперь можно собирать не только вручную, но и при помощи приспособлений. В Минлесхозе рассказали об изменениях в законе «О сборе дикорастущих ягод».





Гражданам рекомендуется вести сбор только зрелых ягод в период их массового созревания в сухую погоду после схода росы, поскольку это снижает вероятность обрыва листьев. Собирать ягоды по новым правилам можно уже в этом сезоне. Сроки сбора дикорастущих ягод традиционно устанавливаются областными исполнительными комитетами с учетом местных условий.