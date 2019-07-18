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Лесные ягоды разрешили собирать с помощью ручных комбайнов
19.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Ягоды в лесу теперь можно собирать не только вручную, но и при помощи приспособлений. В Минлесхозе рассказали об изменениях в законе «О сборе дикорастущих ягод».
Гражданам рекомендуется вести сбор только зрелых ягод в период их массового созревания в сухую погоду после схода росы, поскольку это снижает вероятность обрыва листьев. Собирать ягоды по новым правилам можно уже в этом сезоне. Сроки сбора дикорастущих ягод традиционно устанавливаются областными исполнительными комитетами с учетом местных условий.
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Ягоды в лесу теперь можно собирать не только вручную, но и при помощи приспособлений. В Минлесхозе рассказали об изменениях в законе «О сборе дикорастущих ягод»....
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