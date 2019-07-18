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Лесные ягоды разрешили собирать с помощью ручных комбайнов

19.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Ягоды в лесу теперь можно собирать не только вручную, но и при помощи приспособлений. В Минлесхозе рассказали об изменениях в законе «О сборе дикорастущих ягод».

 

Лесные ягоды разрешили собирать с помощью ручных комбайнов
Для сбора ягод подойдут не все устройства. В инструкции для них прописаны четкие требования: «приспособление для сбора дикорастущих ягод состоит из зубьев, емкости накопителя, держателя (ручки) и отвечает следующим требованиям: расстояние между зубьями составляет не менее 0,5 см; корпус приспособления и зубья изготавливаются из пластмассы, металла, древесины, резины или их комбинации; в приспособлениях отсутствуют режущие края в зоне срывания ягод».  Фото – 1prof.by

 

Гражданам рекомендуется вести сбор только зрелых ягод в период их массового созревания в сухую погоду после схода росы, поскольку это снижает вероятность обрыва листьев. Собирать ягоды по новым правилам можно уже в этом сезоне. Сроки сбора дикорастущих ягод традиционно устанавливаются областными исполнительными комитетами с учетом местных условий.

1prof.by


 
 
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  Ягоды в лесу теперь можно собирать не только вручную, но и при помощи приспособлений. В Минлесхозе рассказали об изменениях в законе «О сборе дикорастущих ягод»....
 
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