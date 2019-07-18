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Как в Бресте чистят русло реки Мухавец в районе Набережной
19.07.2019 10:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Начался завершающий этап очистки судоходной части русла Мухавца на участке набережной, от улицы 17 Сентября до «Клуба юных моряков».
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Начался завершающий этап очистки судоходной части русла Мухавца на участке набережной, от улицы 17 Сентября до «Клуба юных моряков». Автор фото: Алексей ГАНЧУК ...
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