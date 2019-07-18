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Брестводоканал предупреждает о возможных неприятных запахах в некоторых районах города
19.07.2019 10:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В рамках реконструкции городских очистных сооружений Государственное предприятие "Брестводоканал" на данном этапе выполняет пусконаладочные работы.
Возможно кратковременное появление неприятных запахов в близлежайших к очистным сооружениям районах.
За возможные временные неудобства Государственное предприятие "Брестводоканал" приносит свои извинения
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В рамках реконструкции городских очистных сооружений Государственное предприятие "Брестводоканал" на данном этапе выполняет пусконаладочные работы. ...
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