Из Минска в Пинск за 4 часа. PESA прошёл тестовую обкатку

Источник материала: Виртуальный Брест

18 июля на станцию Пинск прибыл дизель-поезд PESA ДП6. Корреспондент Медиа-Полесья пообщался с работниками, сопровождавшими состав.





- Расскажите, сколько были в пути?

- На дорогу до Пинска, со всеми остановками, у нас ушло не больше 4 часов. Максимальная скорость 140 км/час.

- Это сейчас тестовый режим?

- Да. Сейчас просто проводятся испытания. Мы приехали по графику. У нас эта нитка 759/760 в служебном расписании существует. Это первый поезд, который приехал на прошлой неделе. Польские наладчики сидели в салоне. Они занимаются испытанием оборудования. Когда руководство дороги примет поезд, он будет ходить по тому времени, как мы прибыли в Пинск. То есть обкатка проходила тем графиком, который уже заложен в расписании по указанию. В принципе, мы готовы пустить поезд уже через две недели. Но опять же - всё зависит от рукововодства БелЖД и активности пассажиров.









- В каких городах будут остановки?

- Пинск, Лунинец, Ляховичи, Ганцевичи, Барановичи и Минск.

- Известна ли цена билета?

- Сейчас преждевременно об этом говорить. Поезд считается межрегиональным. Возможно 8-12 рублей. До Лиды у нас билет стоит 7 рублей. До Гомеля – 12. Бизнес-класс не больше 14 рублей. Стоимость будет ниже, чем на маршрутке.













- В какие дни будет ходить новый поезд?

- Точно будет ходить по выходным, праздничным дням и по пятницам.

- Расход топлива какой?

- Туда и обратно 600 литров, меньше, чем литр, на человека (в поезде 329 посадочных мест).













- Так сложно добираться до Пинска. У нас только один поезд, и то ночной, имеется в виду Брест-Витебск/Коммунары, и идёт больше 6-ти часов.

- А маршрутка сколько стоит?

- Примерно 14 рублей.

- Будет, будет. Есть чуть поменьше ДП3 на 150 мест. Вполовину меньше, три вагона. Главное, чтобы было выбрано удобное время. Поезд будет отправляться каждый вечер в 18.39 на Минск. Но вы можете предложения подавать, в какое время удобно добираться. Во время прибытия PESA в Минск ещё будет метро работать.













- По Вашему мнению, нанесёт ли запуск поезда удар по автоперевозкам?

- Им хватит, они каждые 2 часа ездят. Они всё равно столько людей не собирают ни на Пинск, ни на Минск.

- Можно ли официально сослаться на Вас?

- Нет. Ссылайтесь на Белорусскую железную дорогу. Я же не официальное лицо. Мы исполнители, мы занимаемся эксплуатацией. Мы просто информируем. А официальная информация была на сайте БелЖД, есть пресс-релиз, там есть схемы, фотографии.

Отметьте, что тут будет бесплатный интернет. По аналогии с поездами бизнес-класса электрической тяги.





Высказывание прохожего: Даже не верится, что и сюда цивилизация добралась.