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В Беларуси появилась новая криптобиржа. В неё вложили $3 миллиона

19.07.2019 09:49 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Беларуси появилась вторая криптобиржа – iExchange, пишет TUT.by. Проект принадлежит компании «Криптотрейд», которая на прошлой неделе стала резидентом ПВТ.

Отметим, что в проект «Криптотрейда» было инвестировано более трех миллионов долларов. В команде iExchange значится 120 человек. Это специалисты из Беларуси, Украины, России, Австрии, Канады, Китая. Сейчас сайт криптобиржи работает в бета-режиме.

Имена основателей и инвесторов пока хранят в тайне. Известно лишь, что это физические лица из России, Беларуси и Украины. В число учредителей криптобиржи входит украинец Игорь Снижко с долей 33%. А доли беларусок Людмилы Неронской и Натальи Шарепо составляют 33% и 34% соответственно.

Кто эти люди?

Неронская – директор компании «ЗападТрансэкспедиция». Она также контролирует витебскую компанию «Трансэкспедиция», которую СМИ называют основным каналом реэкспорта российского сжиженного газа в Украину. В недавнем прошлом Людмила Неронская и Артур Зубарик (владелец нефтяных активов в России и гостиницы «Неман» в Гродно) были учредителями компании «Грузовая служба»: она занимается транспортировкой по железной дороге экспортных грузов. Но в 2017 году организация перешла под контроль Сбербанка России.

Наталью Шарепо знают на беларуском туристическом рынке. Она – один из учредителей компании «Тайм Вояж». Этот проект образовался из туристической фирмы «Туссон Вояж»: в 2014 году она вышла из турбизнеса, а топ-менеджеры решили продолжать дело самостоятельно. Наталья Шарепо стала одной из них. 

Партнер и инвестор «Криптотрейда» – «МТБанк» бизнесмена Алексея Олексина (основные активы – продажа нефтепродуктов, сеть «Табакерка», логистика и недвижимость). Директор криптобиржи – выходец из российского Сбербанка Максим Абдуллин. 

 
Теги: Гродно
 
 
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В Беларуси появилась вторая криптобиржа – iExchange, пишет TUT.by. Проект принадлежит компании «Криптотрейд», которая на прошлой неделе стала резидентом ПВТ. Отметим,...
 
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