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Выпускникам на заметку: отработка после армии

19.07.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Выпускникам на заметку: отработка после армии

Кодекс Республики Беларусь об образовании предусматривает возможность подготовки специалиста в рамках целевой подготовки (ст. 88)Суть вышеуказанной подготовки весьма проста. Так, между потенциальным учащимся, учреждением образования и организацией заключается трехсторонний договор. Каждая сторона принимает на себя определенные обязательства по заключаемому договору.

Так, учреждение образования обязуется принять гражданина на обучение и обучить последнего по оговоренной специальности. После окончания срока обучения направить выпускника для установленной отработки в организацию.Организация берет на себя обязанность принять выпускника, после окончания срока обучения предоставить ему работу в соответствии с полученной специальностью, а также выплачивать учащемуся за счет собственных средств дополнительную стипендию (размер таковой определяется договором).Учащийся, в свою очередь, обязуется пройти курс обучения в учреждении образования и отработать установленный обязательный срок отработки в организации.

В случае же неотработки установленного срока, в том числе и в связи с призывом на срочную военную службу в Вооруженные силы Республики Беларусь, учащийся обязан вернуть организации, полученную дополнительную стипендию пропорционально отработанному времени.

Так, прокуратурой Шарковщинского района в связи с неотработкой установленного срока обязательной отработки, предъявлены исковые заявления в интересах ОАО «Жвиранка» к двум гражданам на общую сумму 2 525 рублей.Обращает на себя внимание, что указанные исковые заявления не затрагивают средств, которые затратило государство в лице соответствующих учреждений образования и которые также подлежат самостоятельному взысканию в силу п. 28 Положения, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 821 от 22.06.2011.

Указный акт Правительства предписывает, что выпускник, получивший профессионально-техническое, среднее специальное или высшее образование на условиях целевой подготовки, призванный на службу в Вооруженные Силы Республики Беларусь, другие войска и воинские формирования до либо после его .трудоустройства, по окончании службы, обязан доработать установленный договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) срок обязательной работы.

М. КУЧЕРИН,

помощник прокурора Шарковщинского района, юрист 2 класса.

 

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