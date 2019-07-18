В Смолевичах убили парня

Следователи выясняют обстоятельства убийства 23-летнего жителя Брестской области.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Беларуси 18 июля.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Смолевичский районный отдел СК расследует его обстоятельства.

Сообщается, что 30 июня 2019 года жительницей Смолевичей было обнаружено бездыханное тело 23-летнего парня, им оказался житель Брестской области, который снимал жилье в Смолевичах и работал грузчиком на местном предприятии.

Следователи нашли на месте преступления нож, был задержан 49-летний хозяин дома, работающий каменщиком. Он рассказал, что вместе с потерпевшим и еще одним знакомым они накануне сидели во дворе дома и распивали спиртные напитки.

Затем произошел конфликт, и хозяин дома несколько раз ударит потерпевшего ножом в шею, затем пошел спать, а утром сказал жене, что убил парня его второй знакомый (который еще вечером убежал).

Хозяина дома задержали и поместили под стражу. Проводятся экспертизы, расследование продолжается.