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В Японии представлена обновленная Mazda 2
Источник материала: Tut.by
Самая маленькая в ряду Mazda модель присутствует на рынке без малого пять лет, поэтому пришло время плановой модернизации. Обновленный вариант супермини уже доступен для заказа у себя на родине в Японии.
К слову, до сих пор на японском рынке Mazda 2 продавалась под именем Demio, но с обновлением местный хетчбэк четвертого поколения носит привычное глобальное имя. Спереди у машинки красуется новая решетка радиатора в духе моделей
В салоне установлены новые более комфортабельные передние сиденья, улучшена шумоизоляция, а мультимедиасистема поддерживает функции Apple CarPlay и Android Auto. Усовершенствована и бортовая электроника. В частности, модернизирована программная надстройка G-Vectoring Control, призванная облегчить прохождение поворотов, адаптивный круиз-контроль обзавелся функцией Stop & Go, также доступен контроль рядности движения.
Фирменная система рекуперации i-Eloop, запасающая энергию в аккумуляторах при торможении идет в связке со всеми доступными моторами — на японском рынке это 1,5-литровые агрегаты (бензиновый с отдачей 110 лошадиных сил и 105-сильный дизель). Коробки передач — 6-ступенчатые «механика» и «автомат».
У японских дилеров обновленная «двойка» появится в сентябре — цены начинаются от 1 544 400 иен (14 400 долларов в пересчете). В Европе модернизированная Mazda 2 ожидается ближе к концу текущего года.
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Плановая модернизация затронула самую маленькую в ряду Mazda модель. Обновленный вариант супермини уже доступен для заказа в Японии.
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