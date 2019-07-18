В Японии представлена обновленная Mazda 2

Источник материала: Tut.by

Самая маленькая в ряду Mazda модель присутствует на рынке без малого пять лет, поэтому пришло время плановой модернизации. Обновленный вариант супермини уже доступен для заказа у себя на родине в Японии.





К слову, до сих пор на японском рынке Mazda 2 продавалась под именем Demio, но с обновлением местный хетчбэк четвертого поколения носит привычное глобальное имя. Спереди у машинки красуется новая решетка радиатора в духе моделей Mazda 3 и CX-30 , переработаны бамперы (они теперь с хромированными полосками по бокам), немного изменился рисунок задних фонарей, а среди опций появились адаптивные светодиодные фары.





В салоне установлены новые более комфортабельные передние сиденья, улучшена шумоизоляция, а мультимедиасистема поддерживает функции Apple CarPlay и Android Auto. Усовершенствована и бортовая электроника. В частности, модернизирована программная надстройка G-Vectoring Control, призванная облегчить прохождение поворотов, адаптивный круиз-контроль обзавелся функцией Stop & Go, также доступен контроль рядности движения.





Фирменная система рекуперации i-Eloop, запасающая энергию в аккумуляторах при торможении идет в связке со всеми доступными моторами — на японском рынке это 1,5-литровые агрегаты (бензиновый с отдачей 110 лошадиных сил и 105-сильный дизель). Коробки передач — 6-ступенчатые «механика» и «автомат».





У японских дилеров обновленная «двойка» появится в сентябре — цены начинаются от 1 544 400 иен (14 400 долларов в пересчете). В Европе модернизированная Mazda 2 ожидается ближе к концу текущего года.