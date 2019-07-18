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Пенсионер из Добрушского района собрал бомбу и хотел убить соседку
19.07.2019 10:44 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Инцидент произошел в ноябре 2018 года. Житель деревни Носовичи сделал бомбу, установил самодельный механизм на подоконнике дома соседки 1989 года рождения и привел его в действие.
В момент происшествия хозяйки дома не было. Телесные повреждения - огнестрельное, дробовое ранение грудной клетки - получил находящийся в это время в доме местный житель 1983 года рождения, сообщает
По словам 60-летнего жителя деревни Носовичи, он совершил свой поступок из ревности.
При обыске у него нашли патроны к огнестрельному оружию, а также банку с дробью и сыпучие вещества.
Суд признал мужчину виновным в умышленном повреждении имущества, незаконном изготовлении, хранении и ношении взрывного устройства и покушении на убийство. Ему дали 11 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
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Мотив совершения преступления – ревность.
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