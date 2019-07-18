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Мужчина хотел завести кота, но семья была против, тогда он открыл котокафе
Источник материала: СТВ
Новости Азербайджана. Любовь к котам вдохновила предпринимателя из Баку к открытию первого в городе кафе для питомцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Необычное заведение очень быстро завоевало постоянных посетителей, для которых здесь не только свой столик, но и целая комната.
Акпер Адыгезалов, владелец кафе:
Кошек можно фотографировать, гладить и играть с ними. А вот обращаться грубо с животными не позволят и больше никогда не пустят в заведение. Впрочем, пока таких случаев не было. Все посетители рады пообщаться.
Нахид Гаджиев, посетитель котокафе:
Помимо трёхразового питания по особому меню, животных регулярно осматривают ветеринары, делают прививки. Только потом их выпускают к посетителям.
Сейчас кафе стало приютом для восьмерых усатых. Хозяин даже подумывает о расширении заведения, чтобы забрать с улицы ещё нескольких котят.
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Новости Азербайджана. Любовь к котам вдохновила предпринимателя из Баку к открытию первого в городе кафе для питомцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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