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Мужчина хотел завести кота, но семья была против, тогда он открыл котокафе

19.07.2019 10:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Азербайджана. Любовь к котам вдохновила предпринимателя из Баку к открытию первого в городе кафе для питомцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Мужчина хотел завести кота, но семья была против, тогда он открыл котокафе

Необычное заведение очень быстро завоевало постоянных посетителей, для которых здесь не только свой столик, но и целая комната.

Мужчина хотел завести кота, но семья была против, тогда он открыл котокафе

Акпер Адыгезалов, владелец кафе:
Моя дочка боится котят. Поставила мне условие выбирай: или меня, или котят. А у меня потребность каждый день общаться с животными. Потому я открыл котокафе.

Мужчина хотел завести кота, но семья была против, тогда он открыл котокафе

Кошек можно фотографировать, гладить и играть с ними. А вот обращаться грубо с животными не позволят и больше никогда не пустят в заведение. Впрочем, пока таких случаев не было. Все посетители рады пообщаться.

Мужчина хотел завести кота, но семья была против, тогда он открыл котокафе

Нахид Гаджиев, посетитель котокафе:
Я просто обожаю кошек. Но, к сожалению, мама мне не разрешает держать дома котёнка. А здесь я играю с ними, ласкаю.

Мужчина хотел завести кота, но семья была против, тогда он открыл котокафе

Помимо трёхразового питания по особому меню, животных регулярно осматривают ветеринары, делают прививки. Только потом их выпускают к посетителям.

Мужчина хотел завести кота, но семья была против, тогда он открыл котокафе

Сейчас кафе стало приютом для восьмерых усатых. Хозяин даже подумывает о расширении заведения, чтобы забрать с улицы ещё нескольких котят.

Люди в материале: Акпер Адыгезалов, Нахид Гаджиев
 
 
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Новости Азербайджана. Любовь к котам вдохновила предпринимателя из Баку к открытию первого в городе кафе для питомцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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