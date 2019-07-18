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От укусов клещей пострадали 18 тысяч белорусов

19.07.2019 10:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Клещи атакуют белорусов. Как правило, их сезон начинается ещё с первым потеплением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако жертвы их укусов не перестают обращаться к врачам до сих пор.

От укусов клещей пострадали 18 тысяч белорусов

За последние полгода от паразитов пострадали более 18 тысяч больных, что на 5 % больше, чем за аналогичный период 2018 года. Больше всего клещи распространены в Минске, на Гродненщине и Брестчине, меньше всего число пострадавших от них в Гомельской области.

От укусов клещей пострадали 18 тысяч белорусов

Медики предупреждают: в Беларуси клещи могут быть носителями 9 инфекций. Наиболее характерна и опасна болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз. Это две тысячи случаев заражения каждый год. Реже встречается клещевой энцефалит.

От укусов клещей пострадали 18 тысяч белорусов

А потому представители Минздрава неустанно напоминают населению о способах защиты от кровососов. Собираясь в лес, парк или на любую территорию, где попадаются паразиты, одевайтесь соответствующим образом.

Острожно, клещи! Как не стать жертвой укуса?

3 способа удалить клеща самостоятельно

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Клещи атакуют белорусов. Как правило, их сезон начинается ещё с первым потеплением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако жертвы...
 
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