В Минске на Партизанском проспекте был задержан обнажённый парень

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 18 июля в милицию позвонили граждане, которые сказали, что в Минске на остановке Партизанского проспекта находится голый парень.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома в Twitter, очевидцы добавили, что молодой человек ведёт себя неадекватно. Прибывшие к месту инцидента правоохранители задержали мужчину.

В настоящее время парень находится на излечении в медучреждении. Проводится проверка.