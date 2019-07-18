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В Минске на Партизанском проспекте был задержан обнажённый парень
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 18 июля в милицию позвонили граждане, которые сказали, что в Минске на остановке Партизанского проспекта находится голый парень.
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В настоящее время парень находится на излечении в медучреждении. Проводится проверка.
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Новости Беларуси. Вечером 18 июля в милицию позвонили граждане, которые сказали, что в Минске на остановке Партизанского проспекта находится голый парень. Как...
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