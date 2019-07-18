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В Беларуси участились случаи фишинга через Viber: как обезопасить себя?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Важная информация для граждан от Министерства внутренних дел. Участились случаи хищения денег с банковских карт посредством систем обмена мгновенными сообщениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На мобильный телефон в мессенджерах, соцсетях либо по электронной почте приходит сообщение о якобы заблокированной вашей банковской карте. А для того, чтобы восстановить доступ к счёту, необходимо ввести личные данные.
Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
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Новости Беларуси. Важная информация для граждан от Министерства внутренних дел. Участились случаи хищения денег с банковских карт посредством систем обмена...
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