В тяжёлом состоянии. Актриса Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля

Источник материала: СТВ

Новости России. Вечером 18 июля российская актриса Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля в московском театре «Русская песня».

Как сообщает РИА Новости, спектакль пришлось прервать. Артистка была доставлена в хирургическую реанимацию НИИ имени Склифосовского, она в тяжёлом состоянии. Утром 19 июля у Инны Михайловны была слегка повышенная температура – 36,8.



Фото: Московский государственный театр «Ленком»