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В тяжёлом состоянии. Актриса Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля

19.07.2019 09:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Вечером 18 июля российская актриса Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля в московском театре «Русская песня».

Как сообщает РИА Новости, спектакль пришлось прервать. Артистка была доставлена в хирургическую реанимацию НИИ имени Склифосовского, она в тяжёлом состоянии. Утром 19 июля у Инны Михайловны была слегка повышенная температура – 36,8.

В тяжёлом состоянии. Актриса Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля
Фото: Московский государственный театр «Ленком»

Люди в материале: Инна Чурикова
 
 
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Новости России. Вечером 18 июля российская актриса Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля в московском театре «Русская песня». Как сообщает РИА Новости,...
 
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