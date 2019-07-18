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В тяжёлом состоянии. Актриса Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля
Источник материала: СТВ
Новости России. Вечером 18 июля российская актриса Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля в московском театре «Русская песня».
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Новости России. Вечером 18 июля российская актриса Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля в московском театре «Русская песня». Как сообщает РИА Новости,...
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