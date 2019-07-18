ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Если произошла ложная сработка пожарной сигнализации — консультация Кировского РОЧС

19.07.2019 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

Если произошла ложная сработка пожарной сигнализации — консультация Кировского РОЧС

Своевременное обнаружение пожара — это шанс избежать тяжелых последствий и значительного материального ущерба. Именно поэтому для обеспечения безопасности в жилых, офисных, производственных и других помещениях используется автоматическая пожарная сигнализация (АПС), функция которой — получение, обработка и передача информации о возгорании.

Однако довольно часто сигнализация срабатывает не по вине возникновения пожара или задымления, а из-за халатного отношения самих людей. Как рассказал старший инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Александр Журавский, за 1 полугодие текущего года РОЧС осуществлено 16 выездов подразделений на ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации. Причинами сработок явились: в 7 случаях — попадание насекомых в пожарный извещатель, в 4-х — попадание пыли при строительно-монтажных работах, по 1-му случаю — технического сбоя в шлейфах АПС в результате удара молнии, приведения в действие ручного пожарного извещателя неустановленным лицом, сбоя в работе системы пожарной автоматики, пригорания пищи на плите и попадания дыма в извещатель от эксплуатации отопительного котла.
Значительное количество ложных сработок произошло в расчетно-кассовом центре №17 г.Кировск филиал ОАО «Белагропромбанк» и в общежитии УКП «Жилкомхоз», расположенном в г.Кировске по ул.Гагарина, 67.
Причинами, способствующими ложным сработкам системы пожарной автоматики, являются некачественное техническое обслуживание и не­должная подготовка оперативного и дежурного персонала по действиям в случае сработок систем пожарной автоматики.
На каждый выезд по ложным сработкам подразделений РОЧС расходуются бюджетные средства.
За средства безопасности нужно платить, а за экономию на них — расплачиваться. Делайте правильный выбор в пользу безопасности и экономии!

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Своевременное обнаружение пожара — это шанс избежать тяжелых последствий и значительного материального ущерба. Именно поэтому для обеспечения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Миф о Нероне-поджигателе. Как на самом деле сгорел древний Рим?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика