Если произошла ложная сработка пожарной сигнализации — консультация Кировского РОЧС

Источник материала: Кировец





Своевременное обнаружение пожара — это шанс избежать тяжелых последствий и значительного материального ущерба. Именно поэтому для обеспечения безопасности в жилых, офисных, производственных и других помещениях используется автоматическая пожарная сигнализация (АПС), функция которой — получение, обработка и передача информации о возгорании.

Однако довольно часто сигнализация срабатывает не по вине возникновения пожара или задымления, а из-за халатного отношения самих людей. Как рассказал старший инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Александр Журавский, за 1 полугодие текущего года РОЧС осуществлено 16 выездов подразделений на ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации. Причинами сработок явились: в 7 случаях — попадание насекомых в пожарный извещатель, в 4-х — попадание пыли при строительно-монтажных работах, по 1-му случаю — технического сбоя в шлейфах АПС в результате удара молнии, приведения в действие ручного пожарного извещателя неустановленным лицом, сбоя в работе системы пожарной автоматики, пригорания пищи на плите и попадания дыма в извещатель от эксплуатации отопительного котла.

Значительное количество ложных сработок произошло в расчетно-кассовом центре №17 г.Кировск филиал ОАО «Белагропромбанк» и в общежитии УКП «Жилкомхоз», расположенном в г.Кировске по ул.Гагарина, 67.

Причинами, способствующими ложным сработкам системы пожарной автоматики, являются некачественное техническое обслуживание и не­должная подготовка оперативного и дежурного персонала по действиям в случае сработок систем пожарной автоматики.

На каждый выезд по ложным сработкам подразделений РОЧС расходуются бюджетные средства.

За средства безопасности нужно платить, а за экономию на них — расплачиваться. Делайте правильный выбор в пользу безопасности и экономии!