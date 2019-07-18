Движение в районе соединения МКАД с ул. Свислочской будет организовано по одной полосе в каждом направлении, сообщают «Минск-Новости».
ГАИ просит водителей учитывать это при планировании маршрута.
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В Минске ограничат движение на участке МКАД-Свислочская
19.07.2019 11:15 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Движение в районе соединения МКАД с ул. Свислочской будет организовано по одной полосе в каждом направлении, сообщают «Минск-Новости».
ГАИ просит водителей учитывать это при планировании маршрута.
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