Вечно живые. 5 программ, которые вернулись на ТВ после долгого перерыва

Источник материала: Аргументы и факты

«Форт Боярд»

Последний раз это приключенческое телешоу выходило в России в 2013 году, тогда трансляцию популярного проекта осуществлял Первый канал. Осенью 2019 года, после 6- летнего перерыва «Форт Боярд» наконец-то вернется в эфир, правда, теперь на СТС. В настоящий момент во Франции проходят съемки новых выпусков. Среди участников программы известные певцы, блогеры, телеведущие и артисты: Ольга Бузова, Александр Рогов, Екатерина Волкова, Сергей Светлаков, Юлия Ковальчук, Евгений Папунаишвили и многие другие. Те из них, кто уже, что называется «отстрелялся» и вернулся домой, с удовольствием делятся своими эмоциями в Instagram: «Перед состязанием каждый участник заполнял анкету с вопросами о том, какие у него фобии и страхи. Как мы поняли потом, это для того, чтобы ему именно такие испытания и подобрали. «Форт Боярд» — настоящая проверка на прочность для каждого, тест на преодоление. Было все: и глубина, и высота, и замкнутые пространства, и насекомые, и звери», — рассказал своим подписчикам певец Митя Фомин. Кстати, новые выпуски будет вести Сергей Шнуров.

Динозавры эфира. Телеведущие, надолго задержавшиеся в одной передаче Подробнее

«Последний герой»

Впервые «Последний герой» показали на Первом канале в 2001 году. Проект явно пользовался успехом, но после 5 сезонов его приостановили. В эфир программа вернулась лишь в 2008 году. Шестое шоу вела Ксения Собчак, съемки велись на Панамских островах. За главный приз соревновались не только звезды, но и обычные люди. Увы, за 6-м сезоном не последовало ожидаемого продолжения. «Последний герой» исчез с телеэкранов на долгих 11 лет! Только 2 марта 2019 года этот проект был возобновлен. Правда, теперь не на Первом канале, как раньше, а на «ТВ-3» и вела его не Ксения Анатольевна (хотя по слухам, ее приглашали), а Яна Троянова. Изменился и размер главного приза — он стал гораздо меньше. Команды «Актеры» и «Экстрасенсы» боролись всего за 2 миллиона рублей. В итоге первое место досталось 22-летней модели и актрисе Анфисе Черных, позже девушка рассказывала, что быстро согласилась на участие в шоу, но даже не могла предположить, что сможет обойти своих конкурентов, ведь их было 17 человек! Если верить СМИ весной 2020 года нас ждет продолжение «Последнего героя» все на том же канале.

Список девяти. Существует ли «проклятие «Последнего героя»? Подробнее

«Званый ужин»

Эту программу можно назвать настоящим долгожителем нашего телевидения, ведь с 2006 по 2017 год она выходила на канале «РЕН ТВ». Сначала проект вел Григорий Шевчук, позже к нему присоединился еще один ведущий — Андрей Ковалев.

В начале лета 2017 года всю команду «Званого ужина» руководство канала, как обычно отправило в отпуск, но когда пришло время возвращаться к съемкам, сотрудникам сообщили, что передачу закрыли. Далеко не все участники команды, которые создавали проект, смогли быстро адаптироваться к новым условиям. В частности Григорий Шевчук просил в соцсетях помочь ему найти работу, поскольку вместе с супругой и тремя маленькими детьми остался без средств к существованию. К счастью, телеведущему удалось решить финансовые трудности и вернуться в любимую профессию благодаря программе «Любовь без границ» на телеканале «Мир». Теперь Шевчук вместе с коллегой Евгенией Родионовой ездит по России и рассказывает, как в разных уголках нашей страны празднуют свадьбы. А тем временем проект «Званый ужин» перезапустили на канале «Че», теперь он называется «Идеальный ужин», а ведет его Григорий Ляховецкий.

Крутите барабан. Как «уничтожают» еду на «Поле чудес» Подробнее

«Слава богу, ты пришел»

Много лет Сергей Светлаков был лицом канала ТНТ, однако в начале 2018 года вместе с коллегой по цеху Александром Незлобиным он перешел на СТС, где принял участие в перезапуске известного шоу «Слава богу, ты пришёл!» Сергей является не только одним из продюсеров, но и судьей проекта. До него в разные годы судейское кресло занимали Александр Цекало, Вадим Галыгин, Андрей Ургант, и другие звёзды.

Программа «Слава богу, ты пришел» выходила на СТС с 2006 по 2010 год и успела получить премию «ТЭФИ» в номинации «Развлекательная программа: юмор». Однако для возобновления формата потребовалось целых десять лет!

КВН