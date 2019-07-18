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Курсы валют и криптовалют на сегодня

19.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Доллар подешевел до минимума за 345 дней в начале торгов 19 июля. Биткойн +714.6.

Курс доллара упал на 0,0029 рубля до 2,0272 BYN/USD. Это минимальное значение с 8 августа 2018 года.

Курс евро вырос на 0,0017 рубля 2,2828 BYN/EUR. Евро дорожает второй день подряд, а до этого он находился вблизи минимума за 23 месяца.

Курс российского рубля снизился на 0,0037 рубля до 3,2311 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 10517.9$ (+714.6);

Bitcоin Cash/ВСС – 307.34$ (+8.21);

DigitalCash − 108.65$ (+4.46);

Еthеreum − 222.27$ (+5.93);

ZCаsh − 75.8$ (-0.47);

Monero − 82.71$ (+5.61).


 
 
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Доллар подешевел до минимума за 345 дней в начале торгов 19 июля. Биткойн +714.6.
 
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