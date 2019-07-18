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В Санкт-Петербурге определили перспективы развития образовательного пространства Беларуси и России

19.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

17 июля 2019 года в рамках проходящего в Санкт-Петербурге VI Форума регионов России и Беларуси состоялось заседание секции «Образовательное пространство России и Беларуси: проекты и направления развития».

Российские и белорусские законодатели, представители науки и образования, эксперты обсудили проекты и направления развития образовательного пространства двух стран.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Владимирович Смирнов выступил модератором заседания секции. Ведущим от белорусской стороны стал Виктор Александрович Снежицкий – член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, ректор Гродненского государственного медицинского университета.

Участники заседания обсудили вопросы формирования общего образовательного пространства (создание единого пространства знаний Союзного государства), подходы и перспективы сближения образовательной интеграции в рамках Союзного государства, повышение академической мобильности обучающихся научных и педагогических работников. Затронули темы дальнейшей интеграции итоговых испытаний по завершении среднего общего образования (ЕГЭ и ЦТ), а также использование потенциала движения WorldSkills для удовлетворения потребностей инновационных производств в Союзном государстве и развитие межвузовского взаимодействия.

«Белорусской и российской сторонами проводится последовательная работа по гармонизации законодательства двух стран в образовательной сфере, обеспечению равных прав граждан на получение образования», — сказал В.В. Смирнов.

Доклад министра образования Республики Беларусь Игоря Васильевича Карпенко был посвящен интеграции систем образования Беларуси и России в контексте строительства Союзного государства. В числе основных достижений в этом направлении он отметил взаимное признание документов об образовании, совместное выполнение различного рода программ и проектов, открытость в обмене опытом по организации образовательного процесса, создание равных условий для получения профессионального обучения граждан обеих стран. Игорь Васильевич рассказал о внедрении модели ранней профориентации в белорусской школе, о методике создания и функционирования ресурсных центров.

В работе секции также приняла участие начальник главного управления по образованию Минского облисполкома Татьяна Валентиновна Апранич, которая выступила с докладом «Формирование компетенций ХХI века в условиях межкультурного взаимодействия (опыт белорусско-российского сотрудничества в сфере образования)». Она отметила, что учреждения образования Минской области активно взаимодействуют с коллегами из двадцати двух регионов Российской Федерации.

В своем докладе Татьяна Валентиновна подчеркнула: «Проекты, конкурсы, выставки, конференции в рамках сотрудничества Беларуси и России способствуют не только активному межкультурному взаимодействию, но и продуктивной интеграции в социокультурную парадигму ХХI века». Т.В. Апранич выразила уверенность, что в дальнейшем это поможет реализовать приоритетные направления современного образования, среди которых – социальные инновации, «зеленый» переход к инклюзии и устойчивому росту, ориентация на экономику знаний, интеграция науки, образования и производства.

Участники заседания секции «Образовательное пространство России и Беларуси: проекты и направления развития» обратили особое внимание на необходимость дальнейшего расширения российско-белорусского взаимодействия в сфере образования как на межгосударственном, так и на региональном уровне, предложили продолжать практику проведения значимых мероприятий с участием детей, молодежи и педагогов.

В ходе заседания были выработаны рекомендации органам государственной власти Республики Беларусь и Российской Федерации всех уровней, ответственных за реализацию политики в сфере образования. В частности, сформировать совместную белорусско-российскую рабочую группу по вопросам развития системы непрерывного профессионального образования для высокотехнологичных и наукоемких производств, принять меры по расширению практики организации повышения квалификации руководителей и специалистов в учреждениях дополнительного образования на основе современных информационно-коммуникационных технологий, проработать вопрос разработки программ обмена и обучения одаренных детей и совместных программ дополнительного образования педагогических работников.


 
 
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17 июля 2019 года в рамках проходящего в Санкт-Петербурге VI Форума регионов России и Беларуси состоялось заседание секции «Образовательное...
 
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