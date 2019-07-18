 Фестивалили с «огоньком»

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Работники учреждений культуры Городокщины приняли участие в мероприятиях XXVIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске-2019». Гостям песенного форума они продемонстрировали традиционные ремёсла нашего района, презентовали бренд «Гарадоцкі Парнас», предложили весело и с «огоньком» провести свободное время.





Почётные гости и представители Городокщины на празднике-конкурсе «Папараць-кветка» в рамках фестиваля «Славянский базар в Витебске»

Самое долгожданное событие Витебска — фестиваль «Славянский базар» — прошло с 11 по 16 июля и собрало в городе на Западной Двине десятки тысяч любителей песенного, изобразительного, танцевального, театрального искусств, народного творчества. Свою продукцию на улицах похорошевшего города представили участники XIX республиканской ярмарки «Малый бизнес в фестивальном Витебске» — предприятия из Беларуси, России и Италии. В этом году на форуме искусств «Звуки белорусской живописи» были представлены вернисажи художников, дизайнеров, мастеров народных промыслов, ювелиров из Беларуси, России, Украины, Латвии.

Впервые в этом году в рамках фестиваля прошёл международный конкурс мастеров художественных ремёсел по традиционной свистульке «Соловушка», который до этого четыре раза проводили в Дубровно. В конкурсе приняли участие народные умельцы со всех регионов Беларуси, гости из России и Украины. Лауреатом II степени в номинации «Творческий дебют» стала Анна Шалаева из Городка.

Лучшими в открытом областном празднике-конкурсе «Папараць-кветка» стали мастера Городокского Дома ремёсел и фольклора. Обладателем диплома лауреата I степени в номинации «Изделие утилитарно-декоративного характера в технике спирального плетения» назван Василий Симанкович. Диплом лауреата I степени по итогам конкурса в номинации «Головной убор» вручили Ольге Реут. Жюри отметило высокий уровень мастерства городокчан, креативный подход к изготовлению изделий из соломки.

14 июля на площади Свободы в областном центре выставили свои подворья районы Витебщины, которые приняли участие в конкурсе брендов. На «Гарадоцкім Парнасе» разместились работники центральной районной библиотеки, которые предлагали всем желающим отведать чаю из белорусских трав, которые врачуют тело и душу. Пользовалась популярностью лотерея, которую гостям фестиваля предложил Городокский городской Дом культуры: участники беспроигрышной лотереи могли выиграть в том числе кур или перепёлок. А участники народного любительского объединения «Сладушка» Пальминского СДК Центра традиционной культуры и народного творчества Городокского района предлагали отведать блюда национальной белорусской кухни.

Главным судьёй праздника-конкурса стал министр культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь. Посетив «Гарадоцкі Парнас», он отметил: «Самые яркие и главные эмоции — это восхищение мастерством людей, которые занимаются сохранением и приумножением достижений традиционной белорусской культуры. Впечатлили представленные здесь уникальные народные костюмы. Нам также продемонстрировали технику лоскутного шитья печворк, ажурного ткачества традиционного белорусского рушника. Работы впечатляют, ваши мастера — впереди».

Любовь ШЛЕЙКО.