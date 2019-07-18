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Для убийцы бизнесмена из Березино прокурор попросил пожизненное
Источник материала: Партизан
Государственный обвинитель попросил для основного обвиняемого по делу об убийстве бизнесмена из Березино Сергея Метельского пожизненное заключение.
Сегодня в Минском областном суде прошли прения сторон. Выступление в суде прокурора Вадима Киселя длилось около часа.
По его словам, вина
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Государственный обвинитель попросил для основного обвиняемого по делу об убийстве бизнесмена из Березино Сергея Метельского пожизненное заключение.
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