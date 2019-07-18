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Для убийцы бизнесмена из Березино прокурор попросил пожизненное

19.07.2019 10:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Государственный обвинитель попросил для основного обвиняемого по делу об убийстве бизнесмена из Березино Сергея Метельского пожизненное заключение.

Сегодня в Минском областном суде прошли прения сторон. Выступление в суде прокурора Вадима Киселя длилось около часа.

По его словам, вина обвиняемого в убийстве, вымогательстве и незаконном обороте оружия Алексея Синькевича полностью доказана, прокурор попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде пожизненного заключения с отбыванием срока в тюрьме.

Для второго обвиняемого в вымогательстве – Ростислава Светчикова он попросил 24 года лишения свободы с отбываем наказания в исправительной колонии усиленного режима.
 
 
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Государственный обвинитель попросил для основного обвиняемого по делу об убийстве бизнесмена из Березино Сергея Метельского пожизненное заключение.
 
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