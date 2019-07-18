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Компенсации не будет? МИД РФ прокомментировало претензии Минска по налоговому маневру
Источник материала: Партизан
Говорить о компенсации для Минска по налоговому маневру некорректно, речь может идти о возможном содействии Беларуси в смягчении последствий при его введении.
Об этом заявил в
«Налоговый маневр» — это суверенное право России, поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было «компенсации». Речь о возможном содействии Беларуси в смягчении последствий проводимого в России «налогового маневра». Данный вопрос — в проработке, он будет решен комплексно. В этой связи давать какие-либо оценки сейчас преждевременно", — сказал Карасин.
Напомним, Минск предлагает Москве компенсировать потери в связи с проведением в РФ налогового маневра, который приведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. Беларусь оценивает свои потери в 2019 году на уровне 383 млн долларов при цене барреля нефти 70 долларов за баррель.
В течение шести лет глобальные потери для Беларуси составят почти 11 млрд долларов.
Тема налогового маневра активно обсуждалась в конце прошлого года. Тогда Лукашенко заявил, что Россия обещала компенсировать потери от налогового маневра, а правительство РФ сообщило, что договоренностей с Минском о компенсации не было.
Предполагалось, что эту тему могут обсудить на встрече Лукашенко и Путин на Форуме регионов в Санкт-Петербурге, но никаких заявлений по этому вопросу не было.
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Говорить о компенсации для Минска по налоговому маневру некорректно, речь может идти о возможном содействии Беларуси в смягчении последствий при его введении.
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