Компенсации не будет? МИД РФ прокомментировало претензии Минска по налоговому маневру

интервью РИА «Новости» замглавы МИД России Григорий Карасин. Об этом заявил вРИА «Новости» замглавы МИД России Григорий Карасин.





«Налоговый маневр» — это суверенное право России, поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было «компенсации». Речь о возможном содействии Беларуси в смягчении последствий проводимого в России «налогового маневра». Данный вопрос — в проработке, он будет решен комплексно. В этой связи давать какие-либо оценки сейчас преждевременно", — сказал Карасин.





Напомним, Минск предлагает Москве компенсировать потери в связи с проведением в РФ налогового маневра, который приведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. Беларусь оценивает свои потери в 2019 году на уровне 383 млн долларов при цене барреля нефти 70 долларов за баррель.





В течение шести лет глобальные потери для Беларуси составят почти 11 млрд долларов.









Тема налогового маневра активно обсуждалась в конце прошлого года. Тогда Лукашенко заявил, что Россия обещала компенсировать потери от налогового маневра, а правительство РФ сообщило, что договоренностей с Минском о компенсации не было.





Предполагалось, что эту тему могут обсудить на встрече Лукашенко и Путин на Форуме регионов в Санкт-Петербурге, но никаких заявлений по этому вопросу не было.



