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Актриса Инна Чурикова упала со сцены - она в реанимации

19.07.2019 10:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известная совктская и российская актриса Инна Чурикова госпитализирована в НИИ имени Склифосовского (Москва) в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в справочной больницы.



"В хирургической реанимации, температура утром 36,8", — сказал собеседник агентства.

Врачи диагностировали у актрисы перелом ребер.

Накануне актриса в конце второго акта внезапно упала со сцены. Зрители помогли Чуриковой подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену. Но на саму сцену и за кулисы ее уже внесли на руках. Спектакль прервали.


Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в башкирском городе Белебей. Окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, работала в Московском театре юного зрителя и "Ленкоме". 

В кино Чурикова дебютировала еще студенткой.

Инне Чуриковой — 76 лет. Она снялась в таких фильмах, как "Начало", "Тот самый Мюнхаузен", "Васса", "Идиот".

В 1984-м получила "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме "Военно-полевой роман". В 1991 году она получила звание народной артистки СССР.
 
 
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Известная совктская и российская актриса Инна Чурикова госпитализирована в НИИ имени Склифосовского (Москва) в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в...
 
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