Актриса Инна Чурикова упала со сцены - она в реанимации









"В хирургической реанимации, температура утром 36,8", — сказал собеседник агентства.





Врачи диагностировали у актрисы перелом ребер.





Накануне актриса в конце второго акта внезапно упала со сцены. Зрители помогли Чуриковой подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену. Но на саму сцену и за кулисы ее уже внесли на руках. Спектакль прервали.









Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в башкирском городе Белебей. Окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, работала в Московском театре юного зрителя и "Ленкоме".





В кино Чурикова дебютировала еще студенткой.





Инне Чуриковой — 76 лет. Она снялась в таких фильмах, как "Начало", "Тот самый Мюнхаузен", "Васса", "Идиот".





В 1984-м получила "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме "Военно-полевой роман". В 1991 году она получила звание народной артистки СССР.