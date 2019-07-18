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Актриса Инна Чурикова упала со сцены - она в реанимации
Источник материала: Партизан
Известная совктская и российская актриса Инна Чурикова госпитализирована в НИИ имени Склифосовского (Москва) в тяжелом состоянии, рассказали
"В хирургической реанимации, температура утром 36,8", — сказал собеседник агентства.
Врачи диагностировали у актрисы перелом ребер.
Накануне актриса в конце второго акта внезапно упала со сцены. Зрители помогли Чуриковой подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену. Но на саму сцену и за кулисы ее уже внесли на руках. Спектакль прервали.
Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в башкирском городе Белебей. Окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, работала в Московском театре юного зрителя и "Ленкоме".
В кино Чурикова дебютировала еще студенткой.
Инне Чуриковой — 76 лет. Она снялась в таких фильмах, как "Начало", "Тот самый Мюнхаузен", "Васса", "Идиот".
В 1984-м получила "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме "Военно-полевой роман". В 1991 году она получила звание народной артистки СССР.
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Известная совктская и российская актриса Инна Чурикова госпитализирована в НИИ имени Склифосовского (Москва) в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в...
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