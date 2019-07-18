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В Бобруйске появится новое лесопильно-пеллетное производство

19.07.2019 10:55 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Бобруйске будет создано новое лесопильно-пеллетное производство, сообщает bobrlife.by.

Инвесторам будет передано на безвозмездных условиях в собственность 26 объектов недвижимости, которые находятся в собственности города и в оперативном управлении администрации Ленинского района.

Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии Бобруйского городского Совета депутатов.

"В прошлом эти объекты были переданы на баланс города от ликвидируемого предприятия ООО "БизнесСтройМир". Они длительное время не использовались, и большая часть из них находится в неудовлетворительном аварийном состоянии. Для большей конкретики: 26 объектов недвижимости – детали одного здания, бывшего цеха ДВП-2", - уточняет издание.

В итоге инвесторы планируют там организовать до 2022 года лесопильно-пеллетное производство и вложить в него 21 млн евро. Этот инвестиционный проект реализуется в соответствии с декретом №10 "О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь".

Реализация проекта даст городу дополнительное производство высокотехнологичной экспортно ориентированной продукции, развитие промышленного сектора, а также 54 новых рабочих мест.

 
 
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В Бобруйске будет создано новое лесопильно-пеллетное производство, сообщает bobrlife.by. Инвесторам будет передано на безвозмездных условиях в собственность 26...
 
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