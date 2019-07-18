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Рыцарский турнир, эротическая фотовыставка, Стивен Сигал. Что интересного будет в Минске и области 20-21 июля

19.07.2019 10:35 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В эти выходные в Минске и области будут развлечения абсолютно на любой вкус: средневековье, классика, сюрреализм, современная культура. Мероприятия для детей и исключительно для взрослых. Interfax.by рассказывает, как нескучно провести 20-21 июля в своей традиционной подборке.

20 июля

Классика у Ратуши

Рыцарский турнир, эротическая фотовыставка, Стивен Сигал. Что интересного будет в Минске и области 20-21 июля
Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь выступит в Верхнем городе в рамках фестиваля "Классика у Ратуши с velcom | A1".

20-21 июля

Shimko собирает друзей

Рыцарский турнир, эротическая фотовыставка, Стивен Сигал. Что интересного будет в Минске и области 20-21 июля
На эти выходные приходятся второй и третий-заключительный дни фестиваля белорусского силача и пауэрлифтера Кирилла Шимко. В 31-м км от Минска в парке "Дубрава" пройдет Open Air с выступлением мировых звезд спорта и шоу-бизнеса (среди которых Стивен Сигал, группа Nizkiz, Лера Яскевич и другие), выставка товаров и сувениров различных стран мира, игры "МИР ЧЕМПИОНОВ", кемпинг. Можно будет попробовать блюда национальной кухни.

Выставка "Массаж деревянной ноги"

Рыцарский турнир, эротическая фотовыставка, Стивен Сигал. Что интересного будет в Минске и области 20-21 июля
Первая персональная выставка 80-летнего художника-сюрреалиста из Воложина Вилия Янкелевича, инженера-лесовода по профессии пройдет в культурном центре "Корпус" (просп. Машерова 9/8). Янкелевич работает у себя в гараже в отрыве от профессиональной среды и художественных тенденций.

Наш Грюнвальд 2019

Рыцарский турнир, эротическая фотовыставка, Стивен Сигал. Что интересного будет в Минске и области 20-21 июля
Масштабный международный рыцарский фестиваль средневековой культуры и музыки пройдет в 11-й раз в Дудутках. Вас ждут реконструкции, рыцарские турниры, массовые сражения-бугурты, мастер-классы, ярмарки, полноконтактный конный рыцарский турнир на цельнодеревянных копьях по правилам XV века. А также концертная программа с участием: Corvus Corax (Германия), The Midnight (Италия), Skiltron (Аргентина), Земля легенд (Россия), FRAM (Украина), Аillion (Беларусь), Сакрамант (Беларусь) и многих других.

Эротическая фотовыставка "Трансформация"

Рыцарский турнир, эротическая фотовыставка, Стивен Сигал. Что интересного будет в Минске и области 20-21 июля
В выставочном зале Музея истории белорусского кино – филиала Национального исторического музея Республики Беларусь (ул. Свердлова 4) – работает фотовыставка "Трансформация" Виктора Сенькова. В экспозиции представлены фотографии автора, а также вдохновленные его работами видео-арт и музыкальный материал. Мероприятие с возрастным ограничением 18+.

Экскурсия на А-втобусе

Рыцарский турнир, эротическая фотовыставка, Стивен Сигал. Что интересного будет в Минске и области 20-21 июля
В Минске по маршруту общественного транспорта запустили ретро-автобус А-втобус -  красный ЗИС-8, который курсирует по центру столицы с обзорными экскурсиями. Посадка производится от Ратуши.

Турнир по теннису серии Royal Cup Open

Рыцарский турнир, эротическая фотовыставка, Стивен Сигал. Что интересного будет в Минске и области 20-21 июля
Одиночный любительский турнир по теннису категории Challenger. Фаната тенниса могут бесплатно посмотреть соревнования на ул.Даумана 23.

Фестиваль "Букидс"

Рыцарский турнир, эротическая фотовыставка, Стивен Сигал. Что интересного будет в Минске и области 20-21 июля
Крупнейший семейный фестиваль пройдет в Центральном Ботаническом саду. Тема фестиваля - профессии. Пространство будет разделено на тематические улицы с индивидуальной инфраструктурой. При прохождении практической части за каждую профессию  посетители получают зарплату, которую в будущем могут потратить, купив игрушку в специальном магазине. В рамках фестиваля состоится театрально-музыкальный интенсив с постановками под открытым небом.

21 июля

Zero waste market

Рыцарский турнир, эротическая фотовыставка, Стивен Сигал. Что интересного будет в Минске и области 20-21 июля
Первый в Беларуси ZERO WASTE MARKET — маркет движения "ноль отходов" пройдет в культурном центре "Корпус" (просп. Машерова 9/8). Здесь вы сможете купить купить zero waste и фермерские продукты без пакетов, узнать больше о движении "ноль отходов" и попробовать веганскую еду без упаковки.

 
Теги: Минск
 
 
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В эти выходные в Минске и области будут развлечения абсолютно на любой вкус: средневековье, классика, сюрреализм, современная культура. Мероприятия для детей и...
 
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