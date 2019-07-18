Рыцарский турнир, эротическая фотовыставка, Стивен Сигал. Что интересного будет в Минске и области 20-21 июля

Источник материала: Интерфакс

В эти выходные в Минске и области будут развлечения абсолютно на любой вкус: средневековье, классика, сюрреализм, современная культура. Мероприятия для детей и исключительно для взрослых. Interfax.by рассказывает, как нескучно провести 20-21 июля в своей традиционной подборке.

20 июля

Классика у Ратуши



Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь выступит в Верхнем городе в рамках фестиваля "Классика у Ратуши с velcom | A1".

20-21 июля

Shimko собирает друзей



На эти выходные приходятся второй и третий-заключительный дни фестиваля белорусского силача и пауэрлифтера Кирилла Шимко. В 31-м км от Минска в парке "Дубрава" пройдет Open Air с выступлением мировых звезд спорта и шоу-бизнеса (среди которых Стивен Сигал, группа Nizkiz, Лера Яскевич и другие), выставка товаров и сувениров различных стран мира, игры "МИР ЧЕМПИОНОВ", кемпинг. Можно будет попробовать блюда национальной кухни.

Выставка "Массаж деревянной ноги"



Первая персональная выставка 80-летнего художника-сюрреалиста из Воложина Вилия Янкелевича, инженера-лесовода по профессии пройдет в культурном центре "Корпус" (просп. Машерова 9/8). Янкелевич работает у себя в гараже в отрыве от профессиональной среды и художественных тенденций.

Наш Грюнвальд 2019



Масштабный международный рыцарский фестиваль средневековой культуры и музыки пройдет в 11-й раз в Дудутках. Вас ждут реконструкции, рыцарские турниры, массовые сражения-бугурты, мастер-классы, ярмарки, полноконтактный конный рыцарский турнир на цельнодеревянных копьях по правилам XV века. А также концертная программа с участием: Corvus Corax (Германия), The Midnight (Италия), Skiltron (Аргентина), Земля легенд (Россия), FRAM (Украина), Аillion (Беларусь), Сакрамант (Беларусь) и многих других.

Эротическая фотовыставка "Трансформация"



В выставочном зале Музея истории белорусского кино – филиала Национального исторического музея Республики Беларусь (ул. Свердлова 4) – работает фотовыставка "Трансформация" Виктора Сенькова. В экспозиции представлены фотографии автора, а также вдохновленные его работами видео-арт и музыкальный материал. Мероприятие с возрастным ограничением 18+.

Экскурсия на А-втобусе



В Минске по маршруту общественного транспорта запустили ретро-автобус А-втобус - красный ЗИС-8, который курсирует по центру столицы с обзорными экскурсиями. Посадка производится от Ратуши.

Турнир по теннису серии Royal Cup Open



Одиночный любительский турнир по теннису категории Challenger. Фаната тенниса могут бесплатно посмотреть соревнования на ул.Даумана 23.

Фестиваль "Букидс"



Крупнейший семейный фестиваль пройдет в Центральном Ботаническом саду. Тема фестиваля - профессии. Пространство будет разделено на тематические улицы с индивидуальной инфраструктурой. При прохождении практической части за каждую профессию посетители получают зарплату, которую в будущем могут потратить, купив игрушку в специальном магазине. В рамках фестиваля состоится театрально-музыкальный интенсив с постановками под открытым небом.

21 июля

Zero waste market



Первый в Беларуси ZERO WASTE MARKET — маркет движения "ноль отходов" пройдет в культурном центре "Корпус" (просп. Машерова 9/8). Здесь вы сможете купить купить zero waste и фермерские продукты без пакетов, узнать больше о движении "ноль отходов" и попробовать веганскую еду без упаковки.