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Кольт, американская легенда. Бизнесмен, вошедший в поговорку об оружии

19.07.2019 11:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Кольт, американская легенда. Бизнесмен, вошедший в поговорку об оружии
Сэмюэль Кольт. © / www.globallookpress.com

История  револьвера в нынешнем понимании этого слова началась в 1836 г., когда американец Сэмюэль Кольт получил патент на основные принципы капсюльного оружия с вращающимся барабаном. При этом сам Кольт не изобретал ни барабан, ни капсюль. Но кто сейчас помнит шотландского пастора Александра Форсайта, придумавшего капсюль? Или безвестного изобретателя барабана? А вот имя  Кольта точно останется в веках.

Уравнитель

Кольт родился 205 лет назад, 19 июля 1814 г., в городке Хартфорд в семье владельца текстильной фабрики Кристофера Кольта. С высшим образованием ему не повезло: из университета его отчислили. Чем Сэм с тех пор только не занимался! Служил матросом, устраивал шоу с закисью азота (веселящий газ), усовершенствовал телеграф Морзе… Но, что бы он ни делал, всегда бредил изобретательством в сфере оружия.

Первым серийным револьвером Кольта стал Colt Paterson — по месту нахождения  завода. Оружие поставлялось с запасным барабаном, который можно быстро установить на револьвер взамен опустошенного. Помимо револьверов, компания Кольта производила барабанные винтовки и ружья, но это не спасло ее от первого банкротства в 1842 г.

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Возобновить деятельность предприятию помогла война с Мексикой 1846-1848 гг.  Кольт предложил американскому правительству новый револьвер Colt Walker. Одним из условий заказа была взаимозаменяемость деталей от разных револьверов, что было выполнено. Дела пошли в гору. В 1855 г. производство перенесли в г. Хартфорд (Коннектикут), где заводы Кольта дымят до сих пор. Первый филиал был открыт в Великобритании.

В 1861 году в США началась Гражданская война. Оружие Кольта использовалось и Севером, и Югом. Сам Кольт до конца войны не дожил: скоропостижно скончался в 1862 г. Единственная загадка в его судьбе — как Кольт, не служивший в армии, стал полковником? Ведь именно в такой формулировке — «Господь создал людей разными, а полковник Кольт уравнял их» — звучит самая распространенная фраза о Кольте. Да и эта загадка не из сложных. Звание он получил от губернатора Коннектикута за поддержку на выборах.

«Кольт» после Кольта

В 1901 г. вдова Кольта Элизабет отошла от дел. В компании сменилось руководство, новый менеджмент привлек к работе гениального оружейника Джона Браунинга. Он обогатил фирму тремя бессмертными моделями: пистолетом M1911, пулеметом винтовочного калибра «Кольт-Браунинг» и тяжелым пулеметом М2. Все они с честью прошли Вторую мировую войну. Пистолет сошел с дистанции в армии США лишь 1985 году, а М2 до сих пор в строю.

К разгару войны во Вьетнаме «Кольт» предложил американским военным штурмовую винтовку AR-15, ставшую вскоре знаменитой М16. Тем не менее в 1992 г. компания обанкротилась во второй раз, а в 2015 г. — в третий. Впрочем, менеджмент утверждает, что ничего страшного не случилось: выпуск оружия легендарной марки продолжится.

Кольт, американская легенда. Бизнесмен, вошедший в поговорку об оружии
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Кольт в СССР

30 октября 1854 г. Николай I встретился в Зимнем дворце с Сэмюэлем Кольтом и его секретарем. Императору Кольт преподнес три роскошно отделанные серийные модели: драгунскую, флотскую и карманную. Однако заказов от России не последовало. С начала 1850-х годов кольты в России производили безо всякой лицензии, причем в значительных количествах. Особенно преуспели в производстве «паленых» револьверов оружейники Гольтяковы, Пастуховы и Жижины. Выпуск контрафакта был налажен в Туле, Ижевске и Гельсингфорсе. Так что в Крымскую войну обладатели русских кольтов зачастую стреляли в тех, у кого на руках были кольты английские.

У нас эти револьверы были признаны годными в «малой и партизанской войнах, при службе на аванпостах, при конвоировании транспортов, при рекогносцировках и, наконец, в войне против диких племён».

В 1911 г. Российское военное ведомство заинтересовалось пистолетом «Кольт» М 1911 калибра 11,43 мм. Однако бюрократия империи работала неспешно, так что до поставок дело дошло лишь в разгар Первой мировой войны. Согласно американским данным, до января 1917 г. компания «Кольт» отправила в Россию 47 100 пистолетов c надписью кириллицей «АНГЛ. ЗАКАЗЪ». Прислать остальные помешала революция.

Во время Великой Отечественной войны пистолеты в США отдельно не заказывали, но 13 тыс. М1911 в СССР поступили. Они входили в комплект ленд-лизовских танков и бронемашин.


Кольт, американская легенда. Бизнесмен, вошедший в поговорку об оружии
Револьверы системы Кольта. Подарок президента США Джеральда Форда генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. Фото: РИА Новости/ Олег Ласточкин

«Кольт» для Брежнева

Еще одним массовым кольтом в России стал уже упомянутый пулемет «Кольт-Браунинг». Меньше чем через полгода Первой мировой войны в армии выяснили, что довоенного запаса пулеметов «Максим» катастрофически не хватает. Как и в случае с пистолетами, заказ разместили в США. Всего с 1915 по 1917 гг.  в Россию прислали около 15 тыс. американских пулеметов. Они воевали и на земле, и в воздухе: ими вооружали аэропланы «Лебедь» СПАД, «Фарман», «Вуазен» и др.

«Кольт-Браунинги» активно применяется и в годы Гражданской войны, некоторое количество пулеметов дожило до Великой Отечественной. В основном их применяли в ополчении, но в 1942 г., при подготовке Синявинской операции по прорыву блокады Ленинграда, американские пулеметы попали в части 2-й ударной Армии. Недавно остатки одного из них были обнаружены поисковиками. А вот револьверы Кольта в Россию не поставлялись. Но попадали — разными, порой весьма экзотическими путями.

Как известно, генсек Леонид Брежнев любил американские вестерны. В 1973 г. во время визита в США ему устроили встречу с исполнителем главной роли в сериале «Стрелок» Чаком Коннорсом. Тот подарил генсеку два пистолета «Colt Peacemaker». Позднее еще пару он получил от фирмы. Это был набор эксклюзивных «ЛИБ-1» и «ЛИБ-2» с богатой гравировкой, отделанных золотом и слоновой костью. Подарок вручил Брежневу президент Джеральд Форд в ноябре 1974 года во время встречи во Владивостоке.

Кольт на бедре Леонида Ильича

 
 
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