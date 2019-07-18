Целый город в Могилевской области остался без 2G и 3G от life:). Узнали причину

Источник материала: Tut.by

В редакцию 42.TUT.BY обратился житель Быхова — города в Могилевской области с 17 тысячами населения. Он сообщил, что с середины вчерашнего дня, то есть, c 18 июля, быховские абоненты life:) испытывают проблемы со входящими и исходящими, а также 2G и 3G.



Фото: TUT.BY

«Просто отсутствует сеть в городе — со вчерашнего дня, где-то с полудня или часу дня, и до сих пор, — рассказал нам Иван. — 2G и 3G сети нет, а вот 4G есть, потому что beCloud работает. Да, у моих знакомых тоже проблемы со связью. Мало того — я работаю в салоне связи, и сегодня у меня толпа людей. Пока люди с пониманием относятся, но это не будет продолжаться вечно. Ни такси не вызвать, ничего. На районе, я так понимаю, связь работает, а в городе нет. У нас же недавно были молнии, возможно, это повлияло. Потому что изначально в call-центрах говорили, что это связано с погодными условиями».

И действительно, в сообществе «Подслушано БЫХОВ (Official)» минимум 12 человек сообщают о такой же проблеме у себя и своих знакомых.



Скриншот из сообщества

На сайте life:) сообщают , что в городе проводятся аварийные работы: «Информируем вас о проведении аварийно-восстановительных работ на нашей сети 18−19.07.2019г и недоступностью сервисов 2G, 3G в. г. Быхове. Приносим свои извинения за возможные неудобства».

Мы обратились в пресс-службу абонента и опубликуем комментарий, как только его нам предоставят.