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Без логотипов на задней двери: Skoda провела легкое обновление кроссоверов Karoq и Kodiaq
Источник материала: Tut.by
К 2020 модельному году чешская компания подготовила небольшое обновление для Karoq и Kodiaq, затронувшее как внешность, так и оснащение «паркетников».
О плановом рестайлинге моделей речи не идет, поэтому серьезных визуальных перемен искать не стоит. Тем не менее, одно важное отличие от прежних Karoq и Kodiaq все же имеется — на задней двери кроссоверов вместо фирменной эмблемы теперь красуется крупное название марки. Такое решение уже используется на новых моделях
За доплату оба кроссовера могут быть оснащены усовершенствованной системой мониторинга «слепых» зон (Side Assist), которая «бьет» на расстояние до 70 м (+50 м) и работает в связке с системой Rear Traffic Alert, следящей за поперечным трафиком при движении задним ходом.
Опциональной подвеской с адаптивными амортизаторами теперь можно оснастить и переднеприводные модификации кроссоверов. Для Kodiaq также доступны 20-дюймовые колесные диски нового дизайна.
Что касается Karoq, то уже во второй половине этого года его сборку должны освоить в России, хотя говорить о ценах и комплектациях пока рано.
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К 2020 модельному году чешская компания подготовила небольшое обновление для Karoq и Kodiaq, затронувшее как внешность, так и оснащение «паркетников».
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