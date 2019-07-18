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Без логотипов на задней двери: Skoda провела легкое обновление кроссоверов Karoq и Kodiaq

19.07.2019 11:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К 2020 модельному году чешская компания подготовила небольшое обновление для Karoq и Kodiaq, затронувшее как внешность, так и оснащение «паркетников».


О плановом рестайлинге моделей речи не идет, поэтому серьезных визуальных перемен искать не стоит. Тем не менее, одно важное отличие от прежних Karoq и Kodiaq все же имеется — на задней двери кроссоверов вместо фирменной эмблемы теперь красуется крупное название марки. Такое решение уже используется на новых моделях Scala и Kamiq, а также обновленном Superb и электрической версии Citigo.


За доплату оба кроссовера могут быть оснащены усовершенствованной системой мониторинга «слепых» зон (Side Assist), которая «бьет» на расстояние до 70 м (+50 м) и работает в связке с системой Rear Traffic Alert, следящей за поперечным трафиком при движении задним ходом.


Опциональной подвеской с адаптивными амортизаторами теперь можно оснастить и переднеприводные модификации кроссоверов. Для Kodiaq также доступны 20-дюймовые колесные диски нового дизайна.


Что касается Karoq, то уже во второй половине этого года его сборку должны освоить в России, хотя говорить о ценах и комплектациях пока рано.

 
 
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К 2020 модельному году чешская компания подготовила небольшое обновление для Karoq и Kodiaq, затронувшее как внешность, так и оснащение «паркетников».
 
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