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Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации

19.07.2019 11:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации

фото: gubdaily.ru

Народная артистка получила травмы после падения со сцены.

Это случилось во  время спектакля на сцене московского театра "Русская песня", сообщает ТАСС. Чурикова сейчас находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Супруг актрисы режиссер Глеб Панфилов подтвердил эту информацию.

 
 
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Народная артистка получила травмы после падения со сцены.
 
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