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Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации
19.07.2019 11:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: gubdaily.ru
Народная артистка получила травмы после падения со сцены.
Это случилось во время спектакля на сцене московского театра "Русская песня", сообщает
Супруг актрисы режиссер Глеб Панфилов подтвердил эту информацию.
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Народная артистка получила травмы после падения со сцены.
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