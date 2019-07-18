Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации

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фото: gubdaily.ru

Народная артистка получила травмы после падения со сцены.

Это случилось во время спектакля на сцене московского театра "Русская песня", сообщает ТАСС . Чурикова сейчас находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Супруг актрисы режиссер Глеб Панфилов подтвердил эту информацию.