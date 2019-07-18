ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Миф о Нероне-поджигателе. Как на самом деле сгорел древний Рим?

19.07.2019 11:37 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Миф о Нероне-поджигателе. Как на самом деле сгорел древний Рим?
Нерон смотрит на горящий Рим. Карл Теодор фон Пилоти, 1861 г. © / репродукция

Безумный император Нерон, стоя на холме, слагает стихи, вдохновляясь зрелищем горящего Рима, подожженного по его приказу. Этот сюжет хорошо помнят даже те, кто в школе не был в восторге от истории древнего мира.

Закрепил в памяти «Нерона-поджигателя» и популярный фильм «Большая перемена». По его сюжету, учитель Нестор Петрович рассказывает своим великовозрастным ученикам историю о поджоге Рима. При этом герой в исполнении Михаила Кононова добавляет: народ Рима восстал против безумного императора, и тот, в страхе перед расплатой, приказал своему слуге убить его. «Какой великий артист погибает!»,  якобы воскликнул император перед смертью.

Шесть дней буйства огня

Правда в том, что пожар был, и Нерон умер примерно такой смертью, возможно, произнеся эти слова. Вот только его гибель с реальным пожаром никак не связана – хотя бы потому, что император Рима не поджигал.

Великий пожар Рима начался в ночь с 18 на 19 июля 64 года нашей эры. Он действительно был самым страшным в истории древнего города, а возможно, одним из наиболее разрушительных в истории человечества.

Большинство историков сходятся в том, основной пожар бушевал на протяжении шести дней. Затем огонь охватил Марсово поле, но там уже не было больших разрушений. Окончательно справиться с огнем удалось только к 27 июля.

Из 14 районов города полностью выгорели четыре, значительные разрушения произошли еще в семи. Роскошные дома, сады, памятники – потери Рима не поддаются подсчету. Полностью сгорел храм богини Луны, очень сильно пострадали храмы Юпитера, Аполлона, Весты.

Священная улица, главная дорога Римского форума, ведущая с Капитолия на Форум, сгорела практически полностью.

Сколько людей погибло в огне, неизвестно, но жертв было очень много. Искривленные узкие улочки не позволяли сбивающимся в толпы, паникующим римлянам уйти от быстро наступающего пожара. Рабы, сезонные рабочие, нелегальные жители Рима, прибывшие в поисках лучшей доли из других государств и районов Италии – среди жертв было очень много представителей этих категорий.

Миф о Нероне-поджигателе. Как на самом деле сгорел древний Рим?
От Древнего Рима до СССР. Как распределялись продукты по карточкам
Подробнее

«Пожар он смотрел с Меценатовой башни и в театральном одеянии пел «Крушение Трои»

Но откуда пошли разговоры о вине Нерона?

Наиболее ярко о ней писал Гай Светоний Транквилл: «Словно ему претили безобразные старые дома и узкие кривые переулки, он поджег Рим настолько открыто, что многие консуляры ловили у себя во дворах его слуг с факелами и паклей, но не осмеливались их трогать; а житницы, стоявшие поблизости от Золотого дворца и, по мнению Нерона, отнимавшие у него слишком много места, были как будто сначала разрушены военными машинами, а потом подожжены, потому что стены их были из камня. Шесть дней и семь ночей свирепствовало бедствие, а народ искал убежища в каменных памятниках и склепах. Кроме бесчисленных жилых построек, горели дома древних полководцев, еще украшенные вражеской добычей, горели храмы богов, возведенные и освященные в годы царей, а потом — пунических и галльских войн, горело все достойное и памятное, что сохранилось от древних времен. На этот пожар он смотрел с Меценатовой башни, наслаждаясь, по его словам, великолепным пламенем, и в театральном одеянии пел «Крушение Трои».

Автор «Жизни двенадцати цезарей», надо заметить, появился на свет уже после Великого пожара Рима и после смерти Нерона, так что сам свидетелем этих событий не был. Кроме того, за Светонием закрепилась слава собирателя самых различных сплетен и слухов, и много из того, что он внес в свою книгу, не подтверждается другими источниками.

Другое дело, что обвинял Нерона в поджоге не только Гай Светоний. Но мотив называли чисто практический, не связанный со стихосложением – император желал очистить Рим от трущоб, дабы застроить его новыми зданиями.

Это, к сожалению, остается привычным и в XXI веке – нередко старые дома в местах, где собираются возводить элитную недвижимость или торговые центры, внезапно начинают гореть один за одним.

Миф о Нероне-поджигателе. Как на самом деле сгорел древний Рим? Итальянцы кричали «Беллиссима!». Красавица в инвалидном кресле покорила Рим

Не разрушитель, а спаситель и созидатель?

Но в случае с пожаром Рима, как было сказано выше, горели отнюдь не только трущобы, но и самые богатые районы. А вот Трастевер, считавшийся тогда одним из наиболее ужасных районов Рима, вообще не пострадал.

Пожар начался в лавках, расположенных с юго-восточной стороны Большого цирка, и быстро распространился по городу, затронув и дворец самого Нерона. Император был большим любителем ценностей, и совершенно неясно – для чего ему было наносить вред самому себе?

Самое интересное, что в момент начала пожара Нерона вообще не было в Риме. За неделю до этого из-за ужасающей жары он уехал на морское побережье, в Анций. Для человека, который специально собирается поджечь город, чтобы насладиться страшным зрелищем, Нерон ведет себя нелогично.

Публий Корнелий Тацит, переживший пожар Рима ребенком, пишет, что Нерон, вернувшись в Рим, возглавил борьбу с огнем. Для оставшихся без крова римлян он открыл свои дворцы, а также предпринял всё необходимое, чтобы обеспечить снабжение города продовольствием и избежать голодных смертей.

При этом свидетели утверждали, что император в эти дни выглядел потрясенным, а римляне, наоборот, приветствовали его, оценив оказанную им помощь. То есть среди простого народа слухи о вине Нерона как-то не прижились.

Император лично руководил восстановлением города. Благодаря ему были расширены улицы и приняты другие меры, дабы избежать повторения подобной катастрофы в будущем. Провинции империи были обложены единовременным налогом на восстановление Рима, благодаря чему город очень быстро отстроили заново.

«Предал казням тех, кто своими мерзостями навлёк на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами»

Еще одно утверждение, связанное с Нероном и Великим пожаром – стремясь найти виновных, он обвинил в поджоге христиан, после чего начались их массовые казни.

Публий Корнелий Тацит в «Анналах» писал об этом так: «И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощрённейшим казням тех, кто своими мерзостями навлёк на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат; подавленное на время это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается всё наиболее гнусное и постыдное и где оно находит приверженцев. Итак, сначала были схвачены те, кто открыто признавал себя принадлежащими к этой секте, а затем по их указаниям и великое множество прочих, изобличённых не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду людскому. Их умерщвление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах, или обречённых на смерть в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения».


Миф о Нероне-поджигателе. Как на самом деле сгорел древний Рим?
Генрих Семирадский. «Светочи христианства. Факелы Нерона». 1882 г.  репродукция

Историки, правда, отмечают, что работа Тацита известна в виде рукописи XI века, так что велика вероятность, что в нее внесли правки уже во времена, когда христианство стало доминировать в Европе, а сам Нерон воспринимался как «мерзкий язычник».

Императора, еще раз напомним, в момент начала пожара в городе не было.

Христиан в Риме в ту пору действительно рассматривали как опасную секту. В случаях массовых бедствий истеричные граждане нередко начинают искать виновных – в одну эпоху ловили ведьм, в другую – евреев. Не исключено, что во время Великого пожара простые римляне все свалили на непонятных им почитателей Христа и стали вершить самосуд. Нерон же, прибыв в город, присоединился к происходящему, сочтя это меньшим из зол.

Как погиб Нерон

Погиб Нерон спустя четыре года после пожара, в июне 68 года. Поссорился император не столь с народом, сколько с представителями высшей аристократии  и армии, уставшими от его экстравагантных выходок. Оказавшись перед неизбежной угрозой потери власти, а в вместе с ней и жизни, он попросил оставшихся верными слуг помочь ему. Умирая, Нерон, похоже, действительно сказал: «Какой великий артист погибает!».

Интересно, что смерть Нерона вызвала ожесточенную гражданскую войну между четырьмя претендентами на титул. Этот период в истории известен как «Год четырёх императоров».

Однако, это уже не относится к Великому пожару Рима. У Нерона, конечно, было немало грехов и преступлений, но Рим он, скорее всего, не сжигал. Но образ, закрепившийся в литературе, сильнее любой исторической правды. Так что императору уже не оправдаться, как никогда не сможет оправдаться несчастный Сальери, и в мыслях не имевший травить Моцарта.


Миф о Нероне-поджигателе. Как на самом деле сгорел древний Рим?
Смерть Нерона. Смирнов В. С., 1888 год. репродукция
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь с 18 на 19 июля 64 года начался Великий пожар Рима.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Брэсце на вяселлі маладым падарылі фальшывыя 100 долараў (фота)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика