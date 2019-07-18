Миф о Нероне-поджигателе. Как на самом деле сгорел древний Рим?

Источник материала: Аргументы и факты

Безумный император Нерон, стоя на холме, слагает стихи, вдохновляясь зрелищем горящего Рима, подожженного по его приказу. Этот сюжет хорошо помнят даже те, кто в школе не был в восторге от истории древнего мира.

Закрепил в памяти «Нерона-поджигателя» и популярный фильм «Большая перемена». По его сюжету, учитель Нестор Петрович рассказывает своим великовозрастным ученикам историю о поджоге Рима. При этом герой в исполнении Михаила Кононова добавляет: народ Рима восстал против безумного императора, и тот, в страхе перед расплатой, приказал своему слуге убить его. «Какой великий артист погибает!», – якобы воскликнул император перед смертью.

Шесть дней буйства огня

Правда в том, что пожар был, и Нерон умер примерно такой смертью, возможно, произнеся эти слова. Вот только его гибель с реальным пожаром никак не связана – хотя бы потому, что император Рима не поджигал.

Великий пожар Рима начался в ночь с 18 на 19 июля 64 года нашей эры. Он действительно был самым страшным в истории древнего города, а возможно, одним из наиболее разрушительных в истории человечества.

Большинство историков сходятся в том, основной пожар бушевал на протяжении шести дней. Затем огонь охватил Марсово поле, но там уже не было больших разрушений. Окончательно справиться с огнем удалось только к 27 июля.

Из 14 районов города полностью выгорели четыре, значительные разрушения произошли еще в семи. Роскошные дома, сады, памятники – потери Рима не поддаются подсчету. Полностью сгорел храм богини Луны, очень сильно пострадали храмы Юпитера, Аполлона, Весты.

Священная улица, главная дорога Римского форума, ведущая с Капитолия на Форум, сгорела практически полностью.

Сколько людей погибло в огне, неизвестно, но жертв было очень много. Искривленные узкие улочки не позволяли сбивающимся в толпы, паникующим римлянам уйти от быстро наступающего пожара. Рабы, сезонные рабочие, нелегальные жители Рима, прибывшие в поисках лучшей доли из других государств и районов Италии – среди жертв было очень много представителей этих категорий.

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«Пожар он смотрел с Меценатовой башни и в театральном одеянии пел «Крушение Трои»

Но откуда пошли разговоры о вине Нерона?

Наиболее ярко о ней писал Гай Светоний Транквилл: «Словно ему претили безобразные старые дома и узкие кривые переулки, он поджег Рим настолько открыто, что многие консуляры ловили у себя во дворах его слуг с факелами и паклей, но не осмеливались их трогать; а житницы, стоявшие поблизости от Золотого дворца и, по мнению Нерона, отнимавшие у него слишком много места, были как будто сначала разрушены военными машинами, а потом подожжены, потому что стены их были из камня. Шесть дней и семь ночей свирепствовало бедствие, а народ искал убежища в каменных памятниках и склепах. Кроме бесчисленных жилых построек, горели дома древних полководцев, еще украшенные вражеской добычей, горели храмы богов, возведенные и освященные в годы царей, а потом — пунических и галльских войн, горело все достойное и памятное, что сохранилось от древних времен. На этот пожар он смотрел с Меценатовой башни, наслаждаясь, по его словам, великолепным пламенем, и в театральном одеянии пел «Крушение Трои».

Автор «Жизни двенадцати цезарей», надо заметить, появился на свет уже после Великого пожара Рима и после смерти Нерона, так что сам свидетелем этих событий не был. Кроме того, за Светонием закрепилась слава собирателя самых различных сплетен и слухов, и много из того, что он внес в свою книгу, не подтверждается другими источниками.

Другое дело, что обвинял Нерона в поджоге не только Гай Светоний. Но мотив называли чисто практический, не связанный со стихосложением – император желал очистить Рим от трущоб, дабы застроить его новыми зданиями.

Это, к сожалению, остается привычным и в XXI веке – нередко старые дома в местах, где собираются возводить элитную недвижимость или торговые центры, внезапно начинают гореть один за одним.

Не разрушитель, а спаситель и созидатель?

Но в случае с пожаром Рима, как было сказано выше, горели отнюдь не только трущобы, но и самые богатые районы. А вот Трастевер, считавшийся тогда одним из наиболее ужасных районов Рима, вообще не пострадал.

Пожар начался в лавках, расположенных с юго-восточной стороны Большого цирка, и быстро распространился по городу, затронув и дворец самого Нерона. Император был большим любителем ценностей, и совершенно неясно – для чего ему было наносить вред самому себе?

Самое интересное, что в момент начала пожара Нерона вообще не было в Риме. За неделю до этого из-за ужасающей жары он уехал на морское побережье, в Анций. Для человека, который специально собирается поджечь город, чтобы насладиться страшным зрелищем, Нерон ведет себя нелогично.

Публий Корнелий Тацит, переживший пожар Рима ребенком, пишет, что Нерон, вернувшись в Рим, возглавил борьбу с огнем. Для оставшихся без крова римлян он открыл свои дворцы, а также предпринял всё необходимое, чтобы обеспечить снабжение города продовольствием и избежать голодных смертей.

При этом свидетели утверждали, что император в эти дни выглядел потрясенным, а римляне, наоборот, приветствовали его, оценив оказанную им помощь. То есть среди простого народа слухи о вине Нерона как-то не прижились.

Император лично руководил восстановлением города. Благодаря ему были расширены улицы и приняты другие меры, дабы избежать повторения подобной катастрофы в будущем. Провинции империи были обложены единовременным налогом на восстановление Рима, благодаря чему город очень быстро отстроили заново.

«Предал казням тех, кто своими мерзостями навлёк на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами»

Еще одно утверждение, связанное с Нероном и Великим пожаром – стремясь найти виновных, он обвинил в поджоге христиан, после чего начались их массовые казни.

Публий Корнелий Тацит в «Анналах» писал об этом так: «И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощрённейшим казням тех, кто своими мерзостями навлёк на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат; подавленное на время это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается всё наиболее гнусное и постыдное и где оно находит приверженцев. Итак, сначала были схвачены те, кто открыто признавал себя принадлежащими к этой секте, а затем по их указаниям и великое множество прочих, изобличённых не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду людскому. Их умерщвление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах, или обречённых на смерть в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения».





Генрих Семирадский. «Светочи христианства. Факелы Нерона». 1882 г. репродукция

Историки, правда, отмечают, что работа Тацита известна в виде рукописи XI века, так что велика вероятность, что в нее внесли правки уже во времена, когда христианство стало доминировать в Европе, а сам Нерон воспринимался как «мерзкий язычник».

Императора, еще раз напомним, в момент начала пожара в городе не было.

Христиан в Риме в ту пору действительно рассматривали как опасную секту. В случаях массовых бедствий истеричные граждане нередко начинают искать виновных – в одну эпоху ловили ведьм, в другую – евреев. Не исключено, что во время Великого пожара простые римляне все свалили на непонятных им почитателей Христа и стали вершить самосуд. Нерон же, прибыв в город, присоединился к происходящему, сочтя это меньшим из зол.

Как погиб Нерон

Погиб Нерон спустя четыре года после пожара, в июне 68 года. Поссорился император не столь с народом, сколько с представителями высшей аристократии и армии, уставшими от его экстравагантных выходок. Оказавшись перед неизбежной угрозой потери власти, а в вместе с ней и жизни, он попросил оставшихся верными слуг помочь ему. Умирая, Нерон, похоже, действительно сказал: «Какой великий артист погибает!».

Интересно, что смерть Нерона вызвала ожесточенную гражданскую войну между четырьмя претендентами на титул. Этот период в истории известен как «Год четырёх императоров».

Однако, это уже не относится к Великому пожару Рима. У Нерона, конечно, было немало грехов и преступлений, но Рим он, скорее всего, не сжигал. Но образ, закрепившийся в литературе, сильнее любой исторической правды. Так что императору уже не оправдаться, как никогда не сможет оправдаться несчастный Сальери, и в мыслях не имевший травить Моцарта.