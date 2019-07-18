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В Минске милиции пришлось ловить голого мужчину. И у неё получилось!
Источник материала: KYKY>
Вчера вечером в Минске задержали голого мужчину. Об этом
Силовики арестовали минчанина, который стоял на остановке на Партизанском проспекте полностью обнаженным. Что побудило мужчину оголиться – неизвестно. Но милиция передает, что он вел себя неадекватно. В отчете сказано, что беларуса задержали и поместили в медицинское учреждение на «излечение». К слову, эта формулировка вызвала некоторые вопросы у пользователей соцсети:
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