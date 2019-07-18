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В Минске милиции пришлось ловить голого мужчину. И у неё получилось!

19.07.2019 10:34 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера вечером в Минске задержали голого мужчину. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома в Twitter.

Силовики арестовали минчанина, который стоял на остановке на Партизанском проспекте полностью обнаженным. Что побудило мужчину оголиться – неизвестно. Но милиция передает, что он вел себя неадекватно. В отчете сказано, что беларуса задержали и поместили в медицинское учреждение на «излечение». К слову, эта формулировка вызвала некоторые вопросы у пользователей соцсети:

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