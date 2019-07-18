Вкусное меню на всю неделю, приготовить которое совсем не дорого

Источник материала: Tut.by

Бесплатный сервис WeekMenu.by составил меню на неделю для семей, которые хотят питаться вкусно и разнообразно, но при этом не готовы тратить на еду большую часть своего семейного бюджета: «Ориентировочная стоимость меню в расчете на семью из двоих человек составила 89,6 рублей на неделю (или 6,4 рубля в день на человека)».

Меню включает в себя пошаговые рецепты завтраков, обедов, ужинов. Некоторые и рецептами не назовешь: вряд ли кому-то нужна инструкция по намазыванию масла на тост или нарезанию помидоров — считайте, это просто подсказка о том, что можно съесть на завтрак, обед или ужин.

Для экономии времени есть возможность приготовления отдельных блюд сразу и на ужин, и на обед. А еще меню можно подкорректировать с учетом вашего количества человек в семье, а также заменить блюда из меню на более привычные для вас рецепты на странице сервиса . Скачать список продуктов на неделю можно здесь : так получится закупиться в магазине за раз для экономии времени.

Понедельник Завтрак: овсяная каша с кокосом и малиной Овсяные хлопья (геркулес) — 100 г, молоко (или вода) — 400 мл, малина — 50 г, кокосовая стружка — 20 г. Налить молоко в кастрюлю. Довести на среднем огне до кипения. Насыпать в молоко овсяные хлопья и перемешать. Варить на медленном огне 10−15 минут, помешивая. Снять кастрюлю с плиты и накрыть крышкой. Настаивать 10 минут. Промыть малину и добавить ее в кашу. Сверху кашу посыпать кокосовой стружкой. Обед: курица с кабачками в соусе Куриные бедрышки — 400 г, кабачок — 150 г, морковь — 0,5 шт., лук — 0,5 шт., петрушка — 10 г, томатный соус — 1 ст. л., приправа для курицы, соль, масло растительное. Куриные бедрышки посыпать приправой для курицы, солью, хорошо перемешать и оставить мариноваться. Кабачки промыть, нарезать на тонкие кружочки (кабачки лучше брать молодые, без семечек). Морковь почистить, промыть и нарезать соломкой или натереть на крупной терке. Лук почистить, промыть и нарезать полукольцами. Чеснок почистить, промыть и измельчить. Петрушку промыть и мелко порезать. Взять глубокую сковороду, разогреть растительное масло и обжарить курицу со всех сторон до румяной корочки, минут 15. Отдельно обжарить лук до тех пор, пока он не будет золотистого цвета. Добавить морковь и жарить еще 5−7 минут. Затем к курице добавить обжаренные лук и морковь, чеснок и кабачки. Томатный соус развести в 1 стакане воды и добавить к овощам с курицей. Тушить 15−20 минут. Выключить плиту, посыпать блюдо петрушкой, перемешать и оставить пропитаться на пару минут. Салат с цитрусовым соусом Листья салата — 100 г, лук зеленый — 8 г, чеснок — 0,5 зубчика, сок апельсина — 1,5 ст. л., сок лимона — 1,5 ст. л., масло оливковое, соль, перец молотый, сахар — по желанию. Мелко нарезать зеленый лук. Зубчик чеснока очистить и пропустить через пресс или мелко нарубить. Смешать оливковое масло, свежевыжатый апельсиновый и лимонный сок. Добавить лук и чеснок. Приправить солью, молотым перцем и сахаром (по вкусу). Нарезать листья салата и заправить их соусом. Ужин: курица в маринаде по-гречески (готовим на 2 приема пищи) Куриная голень — 800 г, йогурт — 200 мл, лимон — 40 г, масло оливковое, орегано, перец молотый, петрушка, соль, пакет для запекания. Смешать йогурт, оливковое масло, выдавленный чеснок, орегано, соль и черный перец. Добавить лимонную цедру (натереть ее на мелкую терку) и сок половины лимона (примерно 2 столовые ложки). Тщательно перемешать, а затем добавить нарезанную петрушку. Маринад готов! Поместить куриные голени вместе с маринадом в пакет для запекания и завязать, не оставляя в нем воздуха. Помассировать пакет, чтобы хорошо перемешать маринад и мясо, и отправить его в холодильник на 30 минут. Разогреть духовку до 190 градусов, поместить курицу в глубокий противень и отправить в духовку на 45−60 минут (или пока курица не станет золотисто-коричневой). Салат из огурцов с помидорами Помидоры — 200 г, огурцы — 200 г, оливковое масло, соль, свежая зелень. Помидоры промыть, вырезать плодоножки и нарезать на дольки среднего размера. Огурцы нарезать тонкими полукольцами. Если огурцы уже старые, то толстую кожуру лучше счистить. Выложить нарезанные овощи в салатницу. В небольшой порционной миске смешать оливковое масло, соль и перец. Полученной заправкой полить салат и аккуратно перемешать.

Вторник Завтрак: йогурт с кусочками фруктов / бутерброды с маслом Йогурт — 400 г, фрукт — 2 шт., хлеб для тостов — 4 ломтика, масло сливочное — 30 г. Тосты намазать сливочным маслом. Нарезать фрукты на кусочки и добавить их в йогурт. Обед: грибной суп (готовим на два приема пищи) Картофель — 400 г, шампиньоны или другие грибы — 300 г, морковь — 1 шт., лук — 1 шт., масло растительное, лавровый лист, кориандр, соль, специи. Почистить и промыть картофель, затем порезать его на небольшие кубики. Морковь очистить от кожуры и нарезать небольшими полукольцами (кольцами). Лук почистить и мелко нашинковать. Грибы помыть и выложить на кухонный стол, давая стечь влаге. Далее грибы порезать на несколько частей и положить в миску. В кастрюлю налить немного растительного масла, поместить туда лук и морковь и обжарить до легкого золотистого цвета. По желанию к зажарке можно добавить несколько зерен кориандра. Как только зажарка будет готова, налить в кастрюлю 2−2,5 литра кипятка, высыпать грибы, картошку, посолить и накрыть суп крышкой. Варить грибной суп из шампиньонов в течение 25−30 минут. Курица в маринаде по-гречески (приготовили вчера) Салат из огурцов с помидорами Помидоры — 200 г, огурцы — 200 г, лук — по желанию, сок лимона — по желанию, масло оливковое, соль, перец черный молотый, свежая зелень. Помидоры промыть, вырезать плодоножки и нарезать на дольки среднего размера. Огурцы нарезать тонкими полукольцами. Если огурцы уже старые, то толстую кожуру лучше счистить. Выложить нарезанные овощи в салатницу. В небольшой порционной миске смешать оливковое масло, соль и перец. Полученной заправкой полить салат и аккуратно перемешать. Ужин: тушеная капуста с помидорами (готовим на два приема пищи) Капуста листовая — 1,5 кг, морковь — 2 шт., лук — 1 шт., помидоры — 300 г, масло растительное, куркума, паприка, перец черный молотый, соль. Лук мелко порезать кубиками. Морковь натереть на крупной терке. Помидоры и капусту мелко нашинковать. Разогреть сковороду, налить в нее растительное масло и положить туда лук. Добавить к луку куркуму и паприку. Перемешать. Далее добавить на сковороду к луку тертую на крупной терке морковь. Тщательно перемешать, чтобы морковь полностью пропиталась маслом. Обжарить минуты 3−4. К моркови и луку добавляем капусту и снова хорошенько перемешиваем. Накрыть сковороду крышкой. Можно немного уменьшить огонь, но не сильно. Периодически помешивать капусту, чтобы не пригорала. Буквально каждые пару минут. Можно немного добавить воды. Тушить капусту таким образом минут 10. Добавить пару лавровых листочков и штук 5 горошин черного перца. Через 10 минут добавить помидоры. Хорошо перемешать. Тушить капусту еще в течение 10 минут, не забывая помешивать. Если помидоры попались не очень сочные, добавить чуточку воды (но не очень много). В самом конце добавить прямо в капусту мелко нарубленный укроп.

Среда Завтрак: яичница с брокколи Брокколи — 200 г, яйцо — 4 шт., чеснок — 1 зубчик, масло растительное, соль, перец молотый черный. В кипящую посоленную воду закинуть брокколи. Убавить огонь, варить овощи 6 минут. Потом достать брокколи, переложить в дуршлаг и сразу залить ледяной водой. Поставить разогреваться сковородку с маслом. Тем временем разобрать брокколи на соцветия. Измельчить чеснок, отправить его вместе с соцветиями на огонь. Затем влить яйца. Посолить и поперчить. Жарьте до нужного вам состояния под крышкой или без нее. Обед: грибной суп (приготовили вчера) Тушеная капуста с помидорами (приготовили вчера) Ужин: котлеты (готовим на два приема пищи) Фарш мясной — 400 г, хлеб белый — 20 г, лук — 1 шт., яйца — 2 шт., горчица — 1 ст. л., петрушка, перец черный молотый, соль. Замочить хлеб в воде или молоке и немного отжать жидкость. Лук мелко нарезать. Добавить яйца, мелко нарезанную зелень петрушки, горчицу, соль и перец. Все хорошо вымешать руками. Сформировать котлетки и выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой или смазанный маслом. Выпекать котлетки в заранее разогретой духовке t-225°C. Через 15 минут котлеты перевернуть первый раз, и еще через 10 минут — второй раз. Болгарский салат Помидоры — 150 г, огурцы — 100 г, болгарский перец — 60 г, укроп — 10 г, сок лимона — по желанию, масло растительное, соль, перец черный молотый. Помидоры нарезать кусочками среднего размера. Огурец нарезать кубиками среднего размера (вдоль на 4 части, затем поперек). Перец нарезать аналогично остальным овощам. Зелень мелко порубить, добавить к овощам. Смешать сок лимона и масло, слегка взбить вилкой. Посолить салат, затем добавить заправку из масла и лимона. Дать салату постоять 10−15 минут в холодильнике, затем подавать.

Четверг Завтрак: овсяная каша с кокосом и малиной Овсяные хлопья (геркулес) — 100 г, молоко (или вода) — 400 мл, малина — 50 г, кокосовая стружка — 20 г. Налить молоко в кастрюлю. Довести на среднем огне до кипения. Насыпать в молоко овсяные хлопья и перемешать. Варить на медленном огне 10−15 минут, помешивая. Снять кастрюлю с плиты и накрыть крышкой. Настаивать 10 минут. Промыть малину и добавить ее в кашу. Сверху кашу посыпать кокосовой стружкой. Обед: котлеты из духовки (приготовили вчера) Болгарский салат Помидоры — 150 г, огурцы — 100 г, болгарский перец — 60 г, укроп — 10 г, сок лимона — по желанию, масло растительное, соль, перец черный молотый. Помидоры нарезать кусочками среднего размера. Огурец нарезать кубиками среднего размера (вдоль на 4 части, затем поперек). Перец нарезать аналогично остальным овощам. Зелень мелко порубить, добавить к овощам. Смешать сок лимона и масло, слегка взбить вилкой. Посолить салат, затем добавить заправку из масла и лимона. Дать салату постоять 10−15 минут в холодильнике, затем подавать. Ужин: жульен с рыбой (готовим на два приема пищи) Рыбное филе (аргентина) — 500 г, лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, сметана — 150 г, сыр весовой — 100 г, масло сливочное — 30 г, перец черный молотый, соль. Нарезать рыбное филе небольшими кусочками, натереть каждый кусочек солью и черным перцем. Лук почистить и нашинковать, затем его поджарить на сливочном масле до румяности. По формам разложить кусочки рыбы, добавить не слишком мелко нарезанный чеснок. Также распределить жареный лук. Затем сметану. При необходимости еще немного подсолить по вкусу, а затем присыпать тертым сыром. Готовить в духовке, нагретой до 250 градусов, приблизительно 20 минут. Запеченный картофель дольками (готовим на два приема пищи) Картофель — 1 кг, панировочные сухари — 3 ст. л., масло растительное, соль, перец красный молотый, специи. Картошку лучше взять продолговатую, чтобы брусочки получились длинными. Почистить картофель и нарезать дольками. Выложить дольки картофеля в удобную миску и добавить растительное масло, хорошо перемешать, чтобы дольки полностью покрылись маслом. В панировочные сухари добавить соль, паприку и травы. Все слегка перемешать. Всыпать панировочные сухари со специями в миску с картошкой, аккуратно перемешать. Выложить картофель в один слой на противень для выпекания, смазанный маслом. Поставить в разогретую духовку и запекать при 200 градусах примерно 40 минут до золотистого цвета. Готовность картофеля проверить зубочисткой. Подать картошку, запеченную в духовке в панировочных сухарях, в горячем виде.

Пятница Завтрак: йогурт с кусочками фруктов / бутерброды с маслом Йогурт — 400 г, фрукт — 2 шт., хлеб для тостов — 4 ломтика, масло сливочное — 30 г. Тосты намазать сливочным маслом. Нарезать фрукты на кусочки и добавить их в йогурт. Обед: жульен с рыбой (приготовили вчера) Запеченный картофель дольками (приготовили вчера) Ужин: куриные наггетсы (готовим на два приема пищи) Куриные наггетсы (полуфабрикат) — 400 г. Запечь куриные наггетсы в духовке или аэрогриле в течение 25 минут. Тушеная морковь с зеленым горошком (готовим на два приема пищи) Морковь — 350 г, зеленый горошек — 300 г, тимьян, масло сливочное — 50 г, соль, специи. Морковь почистить, промыть и нарезать брусочками. В сковороде растопить сливочное масло, добавить тимьян. Прогреть. Добавить морковь и обжарить ее в масле с тимьяном 5 минут. Добавить немного воды, чтобы морковь не пригорала, и тушить морковь еще 5 минут. Добавить зеленый горошек. Тушить еще минут 10.

Суббота Завтрак: сырники с маковым соусом Творог — 400 г, яйцо — 1 шт., сахар — 3 ст. л., мука — 5 ст. л., соль, ванилин — 1 щепотка, разрыхлитель — 1 щепотка; для соуса: сметана — 200 г, масло сливочное — 10 г, мак — 1 ч. л., сахарная пудра — 0,5 ч. л. Замесить тесто для сырников из указанных ингредиентов, скатать маленькие шарики. Перед тем как выложить их на сковороду, чуть приплюснуть. Обжарить сырники на растительном масле с двух сторон. Соус: мак залить кипятком и дать ему распариться, слить воду. Масло растопить на сковороде, добавить мак, сахарную пудру и сметану. Хорошо перемешать. Полученную смесь немного прогреть, но не кипятить. Обед: суп из брокколи (готовим на два приема пищи) Брокколи — 600 г, лук зеленый — 16 г, чеснок — 2 зубчика, базилик — 30 г, бульон овощной или вода — 800 мл, сливки — 200 мл, уксус бальзамический — 2 ст. л.; сухарики пшеничные — 50 г, масло оливковое, соль, перец молотый красный. В кастрюле с толстым дном слегка обжарить лук и чеснок на оливковом масле. Листья базилика крупно порезать и добавить в кастрюлю вместе с замороженной брокколи. Добавить в кастрюлю горячий овощной бульон или просто воду и сливки. На маленьком огне довести смесь до кипения и варить 6−8 минут, периодически помешивая. Снять с огня и перемешать смесь блендером до однородной массы. Приправить бальзамическим уксусом, солью и молотым перцем. Посыпать сверху сухариками. Куриные наггетсы (приготовили вчера) Тушеная морковь с зеленым горошком (приготовили вчера) Ужин: гречка с фаршем (готовим на два приема пищи) Гречка — 240 г, фарш мясной — 300 г, лук — 1 шт., морковь — 1 шт., томатная паста — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, масло растительное. Гречку промыть, подсушить на сковороде, смазанной маслом. Обжарить мелко порезанный лук, фарш и натертую на крупной терке морковь до золотистого цвета. Добавить томатную пасту, тщательно перемешать. К мясу и овощам выложить гречку, залить кипятком так, чтобы гречка была слегка прикрыта водой. Посолить. Тушить на медленном огне под крышкой. В готовую гречку добавить мелко порезанный чеснок, перемешать. Можно добавить черный молотый перец и лавровый лист. Помидоры Помидоры — 200 г, специи. Нарезать помидоры на дольки. Присыпать специями по вкусу.

Воскресенье Завтрак: яичница с брокколи Брокколи — 200 г, яйцо — 4 шт., чеснок — 1 зубчик, масло растительное, соль, перец молотый черный. В кипящую посоленную воду закинуть брокколи. Убавить огонь, варить овощи 6 минут. Потом достать брокколи, переложить в дуршлаг и сразу залить ледяной водой. Поставить разогреваться сковородку с маслом. Тем временем разобрать брокколи на соцветия. Измельчите чеснок, отправьте его вместе с соцветиями на огонь. Затем влить яйца. Посолить и поперчить. Жарьте до нужного вам состояния под крышкой или без нее. Обед: суп из брокколи (приготовили вчера) Гречка с фаршем (приготовили вчера) Помидоры Помидоры — 200 г, специи. Нарезать помидоры на дольки. Присыпать специями по вкусу. Ужин: курица с кабачками в соусе Куриные бедрышки — 400 г, кабачок — 150 г, морковь — 0,5 шт., лук — 0,5 шт., петрушка — 10 г, томатный соус — 1 ст. л., приправа для курицы, соль, масло растительное. Куриные бедрышки посыпать приправой для курицы, солью, хорошо перемешать и оставить мариноваться. Кабачки промыть, нарезать на тонкие кружочки (кабачки лучше брать молодые, без семечек). Морковь почистить, промыть и нарезать соломкой или натереть на крупной терке. Лук почистить, промыть и нарезать полукольцами. Чеснок почистить, промыть и мелко измельчить. Петрушку промыть и мелко измельчить. Взять глубокую сковороду, разогреть растительное масло и обжарить курицу со всех сторон до румяной корочки, минут 15. Отдельно обжарить лук, до тех пор, пока лук не будет золотистого цвета. Добавить морковь и жарить еще 5−7 минут. Затем к курице добавить обжаренные лук и морковь, чеснок и кабачки. Томатный соус развести в 1 стакане воды и добавить к овощам с курицей. Тушить 15−20 минут. Выключить плиту, блюдо посыпать петрушкой, перемешать и оставить пропитаться на пару минут. Салат с цитрусовым соусом Листья салата — 100 г, лук зеленый — 8 г, чеснок — 0,5 зубчика, сок апельсина — 1,5 ст. л., сок лимона — 1,5 ст. л., масло оливковое, соль, перец молотый, сахар — по желанию. Мелко нарезать зеленый лук. Зубчик чеснока очистить и пропустить через пресс или мелко нарубить. Смешать оливковое масло, свежевыжатый апельсиновый и лимонный сок. Добавить лук и чеснок. Приправить солью, молотым перцем и сахаром (по вкусу). Нарезать листья салата и заправить их соусом.