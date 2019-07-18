96-летний дедушка установил новый мировой рекорд, пробежав 5 километров за 42 минуты

Источник материала: Tut.by

96-летний Рой Энглерт установил новый мировой рекорд в беге на пять километров в возрастной категории от 95 до 99 лет, сообщает Runners World.

​На преодоление дистанции ему понадобилось 42 минуты и 30 секунд, что на восемь минут быстрее предыдущего рекорда.

Сейчас Энглерт также является обладателем рекордов на дистанциях в 800, 1500 и 3000 метров, а также в эстафетах 4×100, 4×400 и 4×800.

Что касается достижения на дистанции в пять километров, то частенько Рой выступает на дистанции один. После 95 почти никто не бегает на такие расстояния, поэтому он просто старается показать наилучшее время.

«Это весело. Точнее, это не очень весело, когда бежишь, но после финиша получаешь наслаждение. Но вообще это очень тяжелая работа», — признался Энглерт в интерью Run Washington .

Рой пробегает в среднем 3−4 километра в день, но отнекивается от комплиментов в свой адрес.

«Не считаю, что мой пример является вдохновляющим, на самом деле я бегаю очень медленно. Просто я пережил почти всех соперников, поэтому не ощущаю особой конкуренции», — сказал Энглерт.