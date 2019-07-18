ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

96-летний дедушка установил новый мировой рекорд, пробежав 5 километров за 42 минуты

19.07.2019 11:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

96-летний Рой Энглерт установил новый мировой рекорд в беге на пять километров в возрастной категории от 95 до 99 лет, сообщает Runners World.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Joshua Gurnick (@imjoshin2) 15 Июл 2019 в 10:48 PDT

​На преодоление дистанции ему понадобилось 42 минуты и 30 секунд, что на восемь минут быстрее предыдущего рекорда.

Сейчас Энглерт также является обладателем рекордов на дистанциях в 800, 1500 и 3000 метров, а также в эстафетах 4×100, 4×400 и 4×800.

Что касается достижения на дистанции в пять километров, то частенько Рой выступает на дистанции один. После 95 почти никто не бегает на такие расстояния, поэтому он просто старается показать наилучшее время.

«Это весело. Точнее, это не очень весело, когда бежишь, но после финиша получаешь наслаждение. Но вообще это очень тяжелая работа», — признался Энглерт в интерью Run Washington.

Рой пробегает в среднем 3−4 километра в день, но отнекивается от комплиментов в свой адрес.

«Не считаю, что мой пример является вдохновляющим, на самом деле я бегаю очень медленно. Просто я пережил почти всех соперников, поэтому не ощущаю особой конкуренции», — сказал Энглерт.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
96-летний Рой Энглерт установил новый мировой рекорд в беге на пять километров в возрастной категории от 95 до 99 лет, сообщает Runners World.
 
Новости дня
Новости разные
 
Если произошла ложная сработка пожарной сигнализации — консультация Кировского РОЧС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика