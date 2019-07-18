В агрогородке Жирмуны 17 июля председатель Вороновского райисполкома Николай Розум провел встречу с населением

Источник материала: Вороновская газета





В состоявшемся конструктивном диалоге власти с жителями агрогородка и близлежащих деревень также приняли участие председатель райсовета депутатов Елена Ганевич, исполняющая обязанности председателя Жирмунского сельсовета Елена Ястремская и директор КСУП э/б «Октябрь» Андрей Венцкевич.







Проблематика поднятых людьми вопросов касалась в основном социально-бытовой сферы. Например, имеющаяся баня работает два раза в месяц, ее здание требует ремонта. А о каком комфорте проживания можно говорить, если на вторых этажах домов из-за слабого напора нет воды? В агрогородке нет бытовки, кафе, магазина хозтоваров, банкомата, закрыто отделение АСБ «Беларусбанка»…







Как было заявлено и обещано людям, сельхозпредприятие в скором времени решит вопросы по соблюдению графика работы бани и ее ремонту. С привлечением РПУ ЖКХ будут изучены проблемы и приняты меры по бесперебойному обеспечению водой. Дано добро на открытие кафе в местном центре культуры и досуга. Опровергли представители власти и слухи о закрытии Жирмунской средней школы.











А вот порядок на придомовых территориях зависит в основном от самых жителей. Обкашивать траву, содержать в надлежащем виде заборы обязан каждый хозяин. Конечно, одиноким сельчанам окажет помощь сельсовет. В первую очередь от людей зависит и санитарное состояние кладбищ. Пора уже, как в других странах, отдать предпочтение живым цветам и отказаться от искусственных венков. Они практически не утилизируются, а при сжигании наносят большой вред экологии. Аргументированные ответы были даны сельчанам и на другие злободневные вопросы и замечания.







Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.