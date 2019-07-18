Интернет три года поддерживает жизнь растения, каждый день выбирая его судьбу голосованием

Источник материала: Tut.by

Американский программист Тайлер Вуд уже три года не беспокоится по поводу поливки своего домашнего растения — всю работу делает интернет. Более 11 тысяч пользователей Reddit каждый день выбирают, полить его или нет. Проголосовали «За» — система поливки включается, проголосовали «Против» — воды не будет. И растение продолжает жить. Об этом сообщает TJournal.





Идея пришла Вуду в 2016 году: они с коллегами завели чат, чтобы напоминать друг другу о поливке растений. В какой-то момент инженер задумался: а почему он должен делать это сам?

В то же время на Twitch набирал популярность эксперимент TwitchPlaysPokemon: несколько сотен зрителей коллективно играли в Pokemon Red и собирали покемонов. Пользователи отдавали в чате команды, которые отвечали за те или иные кнопки на геймпаде. 40 дней игры и 6 миллионов команд хватило, чтобы пройти игру.

«Я задался вопросом, может ли подобный коллективный хаотичных подход заботиться о живом организме. И решил, что растение — единственный организм, который я мог бы доверить интернету с точки зрения моральных и этических норм», — вспомнил Вуд. Так появился проект Takecareofmyplant («Позаботьтесь о моём растении»).

В июне 2016 года Вуд создал одноименный сабреддит и объяснил, что требуется от участников:

В доме стоит афеландра — растение-зебра. Регулярный уход за ним очень важен: растение любит влагу, его нельзя оставлять без воды, но в то же время переувлажнять его тоже не стоит;

Каждое утро бот публикует пост на Reddit с вопросом, стоит ли полить афеландру. Комментаторы отвечают «Да» или «Нет». Через несколько часов система подсчитывает ответы;

Вуд подключил мини-компьютер Raspberry Pi к водяному насосу. Если ответов «Да» больше, то поливка воды автоматически активируется. Если больше ответов «Нет», то растению придется ждать следующего голосования.

Для прозрачности эксперимента Вуд организовал круглосуточную видеотрансляцию, чтобы пользователи могли взглянуть на растение. Первые несколько дней на Reddit выбирали только ответы «Да», думая, что так заботятся о растении. Но один из пользователей предупредил: так можно убить афеландру. Поэтому участники стали действовать осмысленнее, строя графики поливки.

Позже Вуд добавил датчики влажности, света и температуры. Так комментаторам стало легче ориентироваться в выборе ответа. На протяжении двух лет пользователи Reddit поддерживали жизнь растения. Они даже выбрали ему имя — Джефф. В 2018 году Джефф не пережил переезда в другой штат. Но появилась новая афеландра Фрейя, которая жива до сих пор.

За три года к сабреддиту Takecareofmyplant присоединились более 11 тысяч человек. Сообщество многое пережило: локальные мемы, диверсантов, пытавшихся убить растение, поддельного «Вуда», дававшего вредные советы, траур по Джеффу и новую волную заботы о Фрейе. Тайлер Вуд все это время просто наблюдал со стороны — он хотел показать самоорганизацию людей, а не стать их лидером.